Adrian Criț, directorul STB: Ponderea salariilor în bugetul STB e de 74%. E un procent enorm în condițiile în care s-au făcut angajări în ultimii ani pe bandă rulantă. În mandatul meu am redus personalul cu 600 de persoane (VIDEO)

Adrian Criț, directorul STB, a răspuns nemulțumirilor sindicaliștilor legate de salarii afirmând că acestea reprezintă nu mai puțin de 74% din bugetul societății. „E un procent enorm în condițiile în care s-au făcut angajări în ultimii ani pe bandă rulantă”, a punctat el. Criț a mai spus că reprezentanții sindicatului obișnuiau practic să conducă STB, or ei trebuie să înțeleagă că, din punct de vedere executiv, societatea e condusă de directorul general.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Criț spune că sindicatul obișnuia să conducă practic STB

„Mi s-a cerut demisia pentru ce? Că eficientizez societatea, că am venit cu un plan de management și l-am pus în aplicare? Că am digitalizat, am încercat să digitalizez și continui ce trebuie făcut într-o societate care a rămas angrenată în trecut?

Urmare a analizei efectuate, a faptului că discuțiile dintre noi și sindicat nu au avut loc, din păcate, acum s-a ajuns ca doar 40% din vehicule să fie pe traseu în seara aceasta. Un lucru favorizant l-a avut și comunicarea noastră, anunțul prin care efectiv a luat decizia de a angaja de pe piața liberă șoferi pregătiți pentru a intra în traseu.

La Primărie acum discută Consiliul de Administrație al STB cu reprezentanții sindicatului transportatorilor din București. Reprezentanții sindicatului nu au înțeles că această instituție e, din punct de vedere executiv, condusă de directorul general. Au condus prin influență societatea, și regia anterior, așa încât au fost implicați în tot ce înseamnă repartizare personal, ținerea angajaților în condiții de muncă precare”, a declarat Criț.

Întrebat ce va face cu oamenii care nu s-au prezentat la muncă zilele acestea, dat fiind că a spus că are posibilitatea de a le desface contractele de muncă, directorul STB a răspuns: „Au prins niște zile de weekend. Azi, la serviciu, am fost o parte dintre directori, am analizat ce s-a întâmplat și vom respecta ce scrie în contractul colectiv de muncă. Pe de altă parte, anumite persoane au și o acțiune care se duce în zona penală. Acolo instituțiile statului o să judece și o să ia măsuri”.

Ce spune Adrian Criț despre salariile din STB

„Prin manipulare, sindicatele au spus că nu au contract colectiv de muncă or, potrivit Legii 55/2020, practic orice contact colectiv de muncă pe durata stării de urgeță și alertă rămâne valabil. Noi am fost dispuși să intrăm în negocierea noului contract imediat după aprobarea bugetului.

Dacă discutăm despre majorarea salariilor, pot să spun că ponderea salariilor în bugetul STB e de 74%. E un procent enorm în condițiile în care s-au făcut angajări în ultimii ani pe bandă rulantă. Personalul TESA e foarte mare ca pondere. În mandatul meu am redus personalul cu 600 de persoane”, a mai declarat directorul STB, Adrian Criț, pentru B1 TV.