Nicușor Dan: 40% din vehiculele STB sunt în circulație. Una din marile probleme ale STB e influența total nesănătoasă pe care o are sindicatul majoritar. Oamenii care nu vor să fie în sindicat primesc turele mai grele (VIDEO)

Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, a declarat luni seară, pentru B1 TV, că tot mai mulți șoferi și vatmani ai STB au revenit la lucru, înțelegând că nu pot participa la o grevă ilegală. Dan a vorbit și despre „influența nesănătoasă” pe care o are în STB principalul sindicat, cel condus de Vasile Petrariu.

Luni, Petrariu a anunțat că demisionează din PSD și din funcția de consilier general al PSD.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Nicușor Dan, despre greva de la STB

„Am început ziua cu o prezență cam de 20% a vehiculelor în circulație și o terminăm cu spre 40%, ceea ce înseamnă că sunt mulți șoferi și vatmani care au înțeles că trebuie să respecți o decizie judecătorească, au înțeles că asta e decizia rezonbilă. Am transmis în tot acest timp că înțeleg că sunt probleme în STB, că vin dintr-o subfinanțare de ani de zile, că putem să rezolvăm probemele astea, dar nu de pe o zi pe alta și într-o situație de presiune în care bucureștenii nu pot să-și realizeze viața lor cotidiană”, a declarat Dan.

Întrebat ce li s-ar putea întâmpla celor care-i împiedică pe șoferi să revină pe traseu, Primarul General a răspuns: „Noi deja suntem într-o situație de ilegalitate. Chiar faptul de a nu vrea să ieși la muncă, după ce o instanță ți-a spus că trebuie să ieși la muncă, e o infracțiune. Dar fapta celor care-i împiedică pe alții să iasă la muncă e o infracțiune mai gravă. Am avut o colaborare foarte bună cu Poliția mai ales și cu Jandarmeria. Am instituit și un număr la care, sub confidențialitate, șoferii și vatmanii pot să reclame presiunile care se fac asupra lor, cei are vor să meargă la muncă. A funcționat și azi de dimineață până acum tot mai mulți oameni au ieșit la muncă”.

Dan a mai spus că, atunci când a preluat mandatul, STB avea datorii de 1,2 miliarde lei, mai ales către ANAF. Acum, datoriile au scăzut la 750 de milioane. „Ele sunt eșalonate și nu mai e riscul real de insolvență și faliment”, a punctat Nicușor Dan.

Până acum s-au pierdut 20 de milioane din cauza grevei, „o sumă consistentă”, a punctat primarul.

Nicușor Dan, despre presiunile sindicatului asupra angajaților STB

„Există mai multe probleme în STB, dar una din problemele majore e influența total nesănătoasă pe care sindicatul majoritar o are în această societate. E absolut normal ca într-o societate să existe un sindicat sau mai multe care să apere drepturile salariale, dar s-a ajuns ca sindicatul să ia mult prea multe decizii care țin de management, s-a ajuns ca oamenii care nu vor să fie în sindicat să primească turele mai dificile, să nu li se asigure reparația în același timp cu a celorlalți. Deci ăsta e motivul pentru care această grevă declarată ilegală de instanță a fost irațională de la început. Ea trebuie să se întrerupă când a fost prima hotărâre de instanță care a spus că e ilegală”, a mai declarat Nicușor Dan.

Primarul General a spus apoi că speră la o „decizie rațională” din partea sindicatului în seara aceasta, așa încât mâine transportul în comun să fie asigurat.

„În toate aceste discuții am avut rol de mediator. Administrativ, discuția trebuie purtată între sindicatele din STB și conducerea STB. La ei e decizia.

Fiind Primarul Municipiului, am situația de ansamblu a administrației și am o influență în conflict și nu regret nimic din ce am spus: nu e normal să existe presiuni asupra oamenilor care vor să iasă la muncă. Am discutat cu mulți dintre ei la telefon și mi-au spus ce înseamnă să nu fii pe placul sindicatului în STB. Decizia va fi luată de organele administrative ale societății”, a mai afirmat Nicușor Dan.