Adriana Stoica, inspector general școlar Ilfov: „În acest an au fost reabilitate și modernizate 17 unități de învățământ”

Adriana Stoica, inspectorul general școlar de la Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, a vorbit pentru Podcast B1 despre începerea noului an școlar 2024-2025 în județul Ilfov. Aceasta a precizat că în acest an fost modernizate și reabilitate 17 unități de învățământ în județul Ilfov:

“Pe 9 septembrie am deschis anul școlar 2024-2025, mai exact 71.102 elevi au pășit în noul an școlar în cele 297 de unități de învățământ câte sunt în județul Ilfov, 203 unități de învățământ preuniversitar de stat și 94 de unități de învățământ particulare. Școlile au fost pregătite să îi priească pe elevi în noul an școlar. Am avut puține probleme în trei unități de învățământ care au început noul an școlar cu școala altfel pentru că lucrările de reabilitare nu erau finalizate, dar acum, în a treia săptămână de școală copii au revenit la normal, sunt la școală în condiții bune și foarte bune. În acest an au fost reabilitate și modernizate 17 unități de învățământ, mă gândesc la școli, la creșe, la grădinițe: în Domnești, Grădiștea, Dascălu, Cernica, Tărăști, Găneasa, sunt unități reabilitat în acest an școlar”.

Aceasta a mai spus că toți elevii din județul Ilfov au primit din partea Consiliului Județean rechizite școlare:

“Pentru că am dorit ca totul să fie bine și foarte bine, cu sprijinul CJ toți elevii de la clasele pregătitoare până la clasa a patra, inclusiv, au primit rechizite școlare pentru a începe anul școlar așa cum se cuvine: caiete, creioane, caiete de desen, matematică, limba română. Costurile au fost suportate de Consiliul Județean”.