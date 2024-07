Alexandru Dimitriu (USR), după ce un profesor de la „Sf. Sava” a fost acuzat de viol şi agresiune sexuală asupra unor elevi minori: Odată ce se dispune controlul judiciar, nu mai intră profesorul acela în școală (VIDEO)

, consilier local USR, a comentat în emisiuniea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, cazul ”, care a fost acuzat de viol şi agresiune sexuală asupra unor elevi minori.

„Odată ce se dispune controlul judiciar, nu mai intră profesorul ăla în școală”

Dimitriu a ținut să precizeze că odată ce se dispune controlul judiciar, acel profesor nu mai are voie să intre în instituția de învățământ.

“Trebuie să înțeleagă că controlul judiciar nu-i va mai permite acestui profesor să intre la oră, adică asta este evident. El nu are voie pentru că acolo a comis infracțiunea. Sper că în felul ăsta a fost dispus controlul judiciar.

Asta trebuie să înțeleagă odată părinții și copiii care, Doamne ferește, au de-a face cu astfel de situații că, odată ce se dispune controlul judiciar, nu mai intră profesorul ăla în școală, deci ei nu mai sunt în stare de pericol, dacă ar fi să se întâmple același lucru, după acest control judiciar.

Doi la mână, e adevărat, în România ne-am învățat cu acel spectacol cu cătușe, cu arestări preventive și era foarte ok pentru toată lumea că asta se vedea, cum l-au prins că a făcut ceva, imediat la pușcărie. Nu ăsta e sistemul de drept al unui stat de drept. Intri la pușcărie doar în momentul în care ești condamnat definitiv. Dacă e o stare de pericol, de exemplu, în cazul infracțiunii de omor, când este prins suspectul, niciodată n-o să fie eliberat sau pus sub control judiciar. O să stea în arest preventiv pentru că starea de pericol e evidentă, că poate să mai comită încă un omor, Doamne ferește, despre asta e vorba. Dar de aici, din această stare de control judiciar, dacă el încearcă să ia contact, să determine anumite mărturii mincinoase sau alte lucruri, atunci se trece imediat în arest”.