Alina Bădic: 2025, un an foarte interesant. Am putea să îl comparăm cu un tunel între 2024 și 2026, cu cinci porți foarte importante (VIDEO)

Anul 2025 poate fi comparat cu un tunel între 2024 și 2026, un tunel în care se găsesc cinci porți foarte importante, a spus astroloaga Alina Bădic, realizatoarea emisiunii „360 de grade”, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Alina Bădic.

Alina Bădic, pe B1 TV, despre 2025: „Un an foarte interesant”

Astroloaga spune că 2025 va fi „un an foarte interesant”.

„Am putea să îl comparăm cu un tunel între 2024 și 2026, un tunel în care se găsesc câteva porți. Sunt porți foarte importante (…). Aceste cinci porți cred că ar trebui să aibă totuși o semnificație așa cum trebuie pentru noi. În primul rând, vorbim despre poarta faptelor noastre bune din anul 2024, evident, care condiționează ceea ce ni se va întâmpla în 2025. Este o poartă a greșelilor, pentru că cu toții, sigur, avem și greșeli, pe care trebuie să le facem pe undeva simțite în sufletul, în conștiința noastră”, a afirmat Alina Bădic.

„Este o poartă a responsabilităților – 2025 vine pentru fiecare dintre noi cu niște responsabilități, diferă în funcție de astrograma personală. Este și o poartă care vorbește despre stagnare. Sunt domenii în care, să spunem, am stagnat, nu am făcut nici fapte rele, nu am făcut nici fapte bune, dar nici nu am evoluat”, a adăugat ea.

„Pluto în Vărsător a intrat pentru 20 de ani, a schimbat paradigma, a schimbat toată filosofia noastră de viață intrarea lui Pluto în Vărsător pentru două decenii, până în 2023, vorbește despre reformulare, despre restructurare și despre înțelegerea vieții la un nivel spiritual superior. Ca atare, trebuie să înțelegem cine suntem noi, dar cine suntem noi, repet, la nivel de matrice. (…) Trebuie să înțelegem că toate aceste situații funcționează după un algoritm, care dacă nu este ceea ce trebuie este pentru că noi nu am făcut la un moment dat ceea ce trebuie”, a continuat astroloaga.

Alina Bădic: Cea mai importantă poartă este cea a relaționării cu spațiul divin

„În sfârșit, este a cincea poartă și cea mai importantă poarta relaționării cu spațiul divin. Aici, fiecare, după posibilități, cum se spune, fiecare după cum l-a lăsat inima, conștiința și, sigur, accesul la cunoaștere și la spiritual”, a spus Alina Bădic.

„2025, acest tunel cu aceste cinci porți, probabil că mai sunt și altele, dar vorbim despre cele importante, trebuie analizat și trebuie înțeles așa cum se cuvine dacă vrem ca viața noastră să aibă o direcție foarte frumoasă. Pentru că noi, până în 2026, atunci se întâmplă lucruri foarte importante (…), trebuie să încheiem puțin niște socoteli”, a mai spus Bădic.