Alina Gorghiu: Pentru extrădarea lui Cherecheș, Germania a cerut informații despre condițiile din penitenciare / În această săptămână au fost aduși fugari care împreună au de executat peste 29 de ani de închisoare (VIDEO)

Toate autoritățile solicită statului român detalii cu privire la condițiile din penitenciarele românești atunci când este vorba despre proceduri de extrădare, a declarat ministrul Justiției, Alina Gorghiu, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

Alina Gorghiu, pe B1 TV, despre extrădarea lui Cătălin Cherecheș

Întrebată ce au cerut autoritățile din Germania ca să fie de acord cu extrădarea fostului primar băimărean, Alina Gorghiu a spus: „Informații. Toate autoritățile, atunci când vorbim despre fugari, ne solicită nouă, statului român, detalii cu privire la condițiile din penitenciarele românești – și vă spun că la nivelul lui 2023, an pe care tocmai ce l-am încheiat, avem un prim bilanț. Au fost aduse în România peste 1.000 de persoane, indiferent că le cheamă „Cherecheș” sau „Popescu”, sau „Ionescu”. Sunt niște eforturi pe care le vom continua”.

Ministrul Justiției, despre condițiile din penitenciare și alți fugari aduși în țară

Alina Gorghiu susține că „în această săptămână au fost aduși în România fugari care împreună au de executat peste 29 de ani de închisoare”.

„E important să vă spun acest lucru pentru că, legat de condițiile în penitenciare, noi îmbunătățim aceste condiții de la an la an. Dacă în 2021 am realizat 216 locuri noi în penitenciare, în 2022 cred că vreo 505, eh bine, anul trecut am reușit să planificăm, să realizăm aproape 1.300 de locuri noi de detenție. Asta înseamnă că în permanență îmbunătățim aceste condiții – și nu pentru Cherecheș, pentru Ionescu, pentru Popescu, ci pentru toți cei care ajung în penitenciarele din România – astfel încât această situație a condițiilor din penitenciare să nu mai fie o problemă atât în întoarcerea fugarilor, cât și în procesele pe care le avem la CEDO, și vă asigur că nu sunt puține”, a continuat ea.

„Anul viitor, de exemplu, în 2024, avem planificate peste 3.000 de locuri noi în penitenciare. Spre bucuria mea și a colegilor mei din ANP, am intrat în 2024 cu două noi contracte de construire pentru două noi penitenciare, unu în Buzău, unu în Prahova. Împreună vor avea 1.900 de locuri noi de cazare, cu acel standard despre care vorbim cu insistență și noi, și CEDO, și alții, 4 metri pătrați pentru fiecare deținut”, a mai spus ministrul Justiției.