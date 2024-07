Anchetă în Arhiepiscopia Tomisului după ce un preot a refuzat să spovedească o femeie. Care a fost motivul?

Reprezentanţii Arhiepiscopiei Tomisului au demarat o investigaţie internă după ce un a refuzat să spovedească o femeie, invocând faptul că nu aparţine de sectorul său pastoral. Incidentul a fost adus în atenţia Corpului de inspecţie bisericească.

Situația a fost semnalată pe rețelele sociale

Arhiepiscopia Tomisului au transmis un comunicat de presă după ce o situația semnalată pe rețelele sociale, conform căreia un preot a refuzat să spovedească o femeie în vârstă de 87 de ani, potrivit

„Am fost cu mama mea de 87 de ani la biserica din faţa poliţiei pentru a se spovedi. Am stat la slujbă frumos şi la sfârşit, când să se spovedească, preotul i-a spus mamei mele că nu o spovedeşte că nu stă pe strada care o are el, ci să îl sun pe preotul care are acea strada. Asta pentru mine înseamnă o ne… Să vă fie ruşine că trimiţi acasă o bătrână în cârjă şi nu o poţi spovedi în biserică. Ruşine ruşine ruşine…”, a scris bărbatul.

Cum au reacționat reprezentanții bisericii?

Arhiepiscopia Tomisului a transmis că potrivit Regulamentului Autorităţilor Canonice, Disciplinare şi al Instanţelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române care refuză pocăinţa celui ce se întoarce de la păcat se sancţionează cu dojană arhierească, cu împlinirea unui canon de post şi de pocăinţă la mănăstire sau cu mutarea disciplinară; în caz de neîndreptare se cateriseşte”.