Armata română pierde sute de militari în fiecare lună. Ce soluții propun analiștii pentru a opri soldații să părăsească sistemul

Armata Română se confruntă cu un deficit de personal alarmant. În luna martie, Ministerul Apărării Naționale (MApN) avea ocupate 74.097 de posturi, cu 1.061 mai puține față de luna precedentă, într-un context în care necesarul ar fi de aproximativ 120.000 de militari. Experții militari avertizează că valul de părăsire a sistemului este în creștere, cu circa 6.000 de oameni care au plecat doar în 2023.

Cum a încercat MapN să rezolve situația

Cu un deficit de peste 25.000 de oameni, MApN a încercat să remedieze situația prin organizarea de concursuri de recrutare pentru peste 5.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști, însă rezultatele nu au fost cele așteptate, potrivit

Analistul militar Aurel Cazacu sugerează că soluția pentru atragerea recruților constă în alinierea la standardele NATO, în special prin creșteri salariale semnificative.

„Este foarte simplu, trebuie să reproducem standardul NATO. Asta însemnă în primul rând salarii mai mari. Și mai mari nu cu o creștere de fațadă ci cu una masivă. Responsabilii guvernamentali sau parlamentarii care nu sunt de acord cu o asemenea creștere pot fi acuzați de trădare de țară, cred eu. Politicienii nu mai trebuie să vadă militarul obișnuit ca pe un muncitor necalificat, pentru că mulți fac asta, mulți îi tratează așa. Ar fi de văzut câți copii de . O să aveți mari surprize. Probabil rezultatul este zero. Revenind la nivelul soldei trebuie să se înțeleagă foarte clar că acești băieți vin în armată pentru a nu avea probleme materiale, în primul rând. Un militar trebuie să știe că poate achita o grădiniță, că se poate ocupa de sănătatea copiilor sau a soției. Din punct de vedere material vorbesc, evident. În plus, oamenilor trebuie să li se explice că în majoritatea cazurilor poate fi folosită în viața civilă, ulterior. Un tanchist se poate face excavatorist, de exemplu, dar există variante și în transmisiuni sau IT. Dar numai”, a sugerat analistul militar Aurel Cazacu.

Alte măsuri luate

Pentru a compensa deficitul de personal, MApN a propus introducerea serviciului militar voluntar pentru tinerii între 18 și 35 de ani. Proiectul de lege prevede un program de pregătire militară de bază de până la patru luni, după care participanții pot alege să completeze rezerva de mobilizare a Armatei Române sau să devină soldați profesioniști cu contract de muncă. Programul de voluntariat include instruire în mânuirea armelor, cursuri de orientare în teren, decontaminare și prim ajutor.

MApN derulează în această perioadă campanii de recurtare pentru mai multe categorii. Pentru posturile de soldați profesioniști, perioada de înscriere a fost prelungită până pe 7 iunie 2024, fiind disponibile peste 3.800 de posturi vacante. Până acum, aproximativ 3.200 de candidați s-au înscris pentru procesul de selecție.

În paralel, înscrierile pentru învățământul postliceal militar sunt deschise până la aceeași dată, cu 508 locuri pentru maiștri militari și 913 locuri pentru subofițeri. Pentru posturile de rezerviști voluntari, înscrierile sunt deschise până la 27 iunie 2024, fiind disponibile 4.936 de posturi pentru ofițeri, maiștri militari, subofițeri gradați și soldați.