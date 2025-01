Asociaţiile patronale FPSC şi CAIR din construcţii cer guvernului măsuri pentru stimularea forţei de muncă şi propun un sistem de impozitare diferenţiat.

Cele două asociații au trimis o scrisoare deschisă adresată guvernului în care solicită măsuri pentru stimularea forţei de muncă, plata facturilor la timp, precum şi modificarea legii 296/2023.

“Reamintim ca incepând cu anul 2019 până in 2024, unele sectoare, precum construcţiile, agricultura, IT au beneficiat de stimulente fiscale care şi-au demonstrat utilitatea în înregistrarea unor creşteri economice aproape constante , contribuind decisiv la creşterea PIB-ului din ultimii ani foarte dificili pentru economia romanească. Retragerea înainte de termen şi fără predictibilitate a acestor stimulente investiţionale a creat dificultăţi economiei, lucru reflectat imediat în rezultatele statistice care la sfârsitul anului 2024 se contabilizează în creşteri dominant negative , în ciuda unei perspective de finanţare din PNRR garantata , iar prognoza ramâne în continuare intr-un trend pesimist.

Mai mult decât atât, prognoza pe următoarele 3 luni comunicată recent de INS arată scăderi economice asociate cu creşteri de preţuri in toate sectoarele importante, cu mici creşteri in domeniul comerţului, specific acestei perioade a anului şi o oarecare menţinere a activitaţii din servicii. Inţelegem nevoia Guvernului de a lua unele măsuri pentru “corectarea deficitului bugetar excesiv”, dar considerăm ca este imperios necesar ca, in paralel cu reducerea cheltuielilor cu aparatul bugetar, sa se aplice măsuri stimulative pentru creşterea economiei reale generatoare de buget.

Faţă de această situaţie, propunem câteva măsuri pe care Guvernul sa le aibă in vedere:

1.Măsuri pentru stimularea forţei de muncă – principalul factor in realizarea proiectelor de investiţii – de reducere a taxării muncii, cel mai valoros capital al economiei. Criza de forţă de muncă din Europa adânceste şi mai mult criza de forţă de muncă din ţara noastră, România ramânând in continuare furnizor de forţă de muncă pentru alte ţări, indiferent de nivelul de pregătire sau de domeniul de activitate.

Aplicarea unui sistem de impozitare diferenţiat ar putea fi acceptat ca o situaţie de compromis in acest moment, astfel:

– Salariile ≤ 15.000 lei impozitate cu 5%;

– Salariile între 15.001 si 30.000 lei inclusiv impozitate cu 10%:

– Salariile ≥ 30.001 lei impozitate cu 16%;

Măsuri pentru aplicarea art 18(1) din legea 296/2023. Aşa cum am mai solicitat, aplicarea unui impozit de 1% companiilor care realizează cifra de afaceri mai mare de 50,0 mil. Euro/an trebuie rediscutată in urmatoarele scenarii separate sau combinate:

– introducerea unor criterii de aplicare

– micşorarea cuantumului la un nivel mai uşor suportabil de 0,5%,

– mărirea pragului de aplicare la peste 100,0 mil. Euro/an.

Având in vedere ca situaţia negativă din economie este cauzată in bună măsură şi de întârzierile exagerate la plata facturilor din partea autorităţilor statului solicităm:

– Alocarea de urgenţă, cu prioritate, a sumelor necesare plăţii facturilor restante către companii;

– Compensarea obligaţiilor de plată ale companiilor către stat cu contravaloarea corespunzătoare din facturile neachitate de beneficiarii de stat.