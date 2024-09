Atac cibernetic în România. Hackerii au vizat instituțiile locale

a avut loc în România, iar hackerii au vizat instituțiile naționale și locale ale României. Site-urile a două instituții au fost sparte și scoase la vânzare.

Ce site-uri au fost sparte

Site-ul Poliției Locale Suceava și cel al Spitalului Mureș au fost sparte de către hackeri. Expertul în securitate cibernetică, Albei Bogdan, atrage atenția că cele două site-uri au fost scoase la vânazare, iar hackerii au cerut sume de bani pe care nu le-ai dezvăluit. Escrocii spun că oferă acces la baze de date, utilizatori și chiar și la conținutul paginilor de internet, conform

„Pe bune că nu vreau să vă stric feng shui-ul dar, pe bune? Ziua și breșa? De data aceasta, politialocalasuceava.ro și spitalmures.ro. Citez: Full access to everything, administrative panel, database, users, posts, editing the site, etc. (n.r. Acces la toate informațiile, la panoul administrative, bază de date, utilizatori, postări, site-uri de editare, etc). V-aș spune și cât costă dar ar însemna să vă dau încă o veste proastă”, a scris Albei Bogdan.

Tot mai multe site-uri ale instituțiilor naționale sau locale iar în ultima perioade multe dintre ele au fost vizate de astfel de atacuri cibernetice.