Atac în Danemarca: Mai multe persoane au fost împușcate într-un centru comercial din Copenhaga (VIDEO)

Un atac armat a avut loc duminică într-un centru comercial din Copenhaga. Mai multe persoane au fost împuşcate, a anunţat poliţia daneză, potrivit Reuters.

Atacul a avut loc la galeria comercială Fields din cartierul Amager, situat între centrul oraşului şi aeroportul capitalei, a precizat poliţia capitalei daneze pe Twitter.

