Costin (BNS): Fără o reformă fiscală, singurul drum e restructurarea semnificativă a personalului bugetar / Am văzut cea mai mare expoziţie de poşete de top / Un etaj întreg vine la muncă după ora 10:00

Dumitru Costin, preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), a declarat că fără o reformă fiscală consistentă se poate ajunge la concedieri semnificative în sistemul bugetar. Acesta a insistat că noul guvern trebuie să facă o analiză cu sindicatele şi „să taie de acolo de unde trebuie tăiat”.

Costin: Putem ajunge la restructurări semnificative de personal

„Dacă nu facem o reformă consistentă în plan fiscal şi rămânem ancoraţi în acelaşi scenariu, singurul drum de urmat pentru cei din sectorul public este acela al unor restructurări semnificative de personal.

Avem această problemă, a unor angajamente clar asumate pe relaţia cu Comisia Europeană”, a declarat Dumitru Costin, citat de

Costin, despre numărul de bugetari

Acesta a atras apoi atenția că și că unii decât merită.

„În ultima lună şi jumătate am avut ocazia să interacţionez cu una dintre cele mai bogate administraţii publice din România. Am constatat cu amărăciune că aproape un etaj întreg dintr-o clădire venea la muncă după ora 10:00. Am văzut cea mai mare expoziţie de poşete de top, care costă o mulţime de bani şi am văzut un număr impresionant de oameni care veneau la muncă şi probabil că nu făceau aproape nimic. Acolo va trebui să existe o analiză temeinică”, a mai spus liderul BNS.

Pe de altă parte, a precizat acesta, unele sectoare se confruntă cu deficit de forță de muncă și a dat exemplu administraţia penitenciarelor.

Costin: Rămânem deficitari investiţiilor în modernizarea administraţiei publice

„Am identificat în structura salariilor în plată nişte inadvertenţe în care, pentru corectarea lor, vor trebui luate nişte decizii. În schimb, rămânem deficitari investiţiilor în modernizarea administraţiei publice.

Sistemul care administrează pensiile din România este, în continuare, rudimentar, cu un software care nu funcţionează, cu volume uriaşe de muncă de 12-14 ore/zi, cu oameni care nu sunt plătiţi pentru efortul suplimentar”, a mai declarat Dumitru Costin.