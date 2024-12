Dezvăluiri incredibile făcute de Georgiana Ene, câștigătoarea MasterChef: „M-am căsătorit la 35 de ani, că mi s-a părut mie că fac 35 și rămân nemăritată. Mi-e milă de fostul soț”

Georgiana Ene (45 de ani), câștigătoarea titlului MasterChef și a premiului de 75.000 de euro, a mărturisit că s-a căsătorit doar pentru că „mi s-a părut mie că fac 35 de ani și că rămân nemăritată”. Căsnicia, evident, n-a funcționat, dar a rămas în relații bune cu fostul soț. De câțiva ani, Georgiana se iubește cu un spaniol.

Georgiana Ene, despre căsnicia și divorțul prin care a trecut

„M-am căsătorit la 35 de ani, că mi s-a părut mie că fac 35 de ani și că rămân nemăritată. Eu am fost o persoană care întotdeauna s-a gândit că vrea să-și trăiască viața. Sunt foarte independentă și nu mi-a plăcut să locuiesc cu nimeni în casă. Mi-a plăcut să-mi văd de viața mea – ieși, faci, fiecare își vede treaba lui după aia. Nu prea mi-au ținut relațiile, în general, pentru că m-am plictisit repede și, fiind hiperactivă, e greu să ții pasul cu mine și înțeleg chestia asta. Nu știu cum m-am lovit eu la cap în perioada aia. Mi-am zis: ”Mamă, 35 de ani! Sunt nemăritată”. Și m-am măritat. Fostul meu soț mi-e drag, mi-e și milă de el, săracul”, a povestit Georgiana Ene, pentru

Ea a detaliat apoi contextul în care a început să scârție relația lor: „N-a mers pentru că venim din lumi diferite. Noi ne-am mutat, proaspăt căsătoriți, în Spania, împreună. Cât am stat în România, am avut un bar împreună. El fiind barman, am făcut o grămadă de lucruri amândoi, dar eram împreună înconjurați de alți oameni… În mediul de prieteni. În momentul în care ne-am dus în Spania, nu mai era agitația din jur și eram sub același acoperiș. Mie mi-a fost greu în perioada aia, pentru că eu munceam, el nu muncea, mi se parea ca el stă acasă. Eu lucrez pe vânzare, întotdeauna am fost pe vânzări și am o viață super agitată. Mă duceam la muncă și era țara nouă, n-aveai prieteni, n-aveai nimic și cred că asta nu ne-a prins bine. El n-avea prieteni, nu făcea nimic, iar eu mă enervam din cauza asta. Când veneam de la muncă, trebuia să fac de , să mai fac ceva și nici asta nu-mi convenea”.

Georgiana Ene, despre ea și actualul partener: Suntem divorțați, fără copii, fără dorință de a avea copii

Georgiana Ene are de câțiva ani o relație cu un spaniol și spune că nu-și doresc copii. Ambii sunt obișnuiți să stea mai mult singuri și simt o acută nevoie de spațiu: „Noi suntem amândoi , fără copii, fără dorință de a avea copii. Suntem pasionați de mâncare amândoi. Ne place să călătorim foarte mult. Nu ne-ar plăcea să avem nici câini, nici pisici, nici nimic. Avem nevoie de spațiu, ne înțelegem spațiul, am trăit singuri amândoi foarte mulți ani, iar în momentul în care se găsesc două persoane așa, se pot înțelege sau nu, ca la magnet. Am avut răbdare unul cu altul”.

Ea a mai susținut că multă vreme a fost singură tocmai pentru că există riscuri într-o și mai mereu stai cu teamă că va fi ceva ce nu va funcționa: „Te bagi într-o relație, după aia ți-e frică. Eu am stat foarte mulți ani singură chiar din cauza asta. Suntem într-o lume modernă. Fiecare cu casa lui. Ne vedem ba la tine, ba la mine, mai ieșim, mâncăm, mergem într-un weekend, dar nu mai vrei să ai complicațiile alea. Nu știu, e foarte greu. Nu mi-a plăcut niciodată chestia asta cu familiile, cu reuniunile de familie. Dacă vreau să plec în vacanțe, nu îmi place să mă duc cu 20 de persoane. Mi se pare oribil. Nu mai ai vacanță, mai rău obosești”.