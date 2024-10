Atenție! Aceste două alimente, care sunt consumate extrem de des de oameni, dezvoltă cancerul. Avertismentul unui specialist: „Este atât de ușor să le înlocuiți” (VIDEO)

Nichole Andrews, un dietetician specializat în cancer, a explicat că două alimente pe care oamenii le consumă des s-au dovedit că pot provoca o boală incurabilă, și anume, cancerul.

Nichole Andrews este dietetician nutriționist înregistrat și specialist în nutriție pentru cancer, care și-a obținut diploma în Știința alimentelor și nutriție umană la Universitatea de Stat din Washington.

Andrews a publicat un clip pe , unde a spus că cele două alimente incriminate sunt alcoolul și carnea procesată. Acestea includ toate tipurile de alcool și produse precum mezelurile, hot-dog-urile, cârnații, slănina și carnea de vită uscată, care au fost conservate prin afumare, maturare, sărare sau adăugarea de conservanți, potrivit

„În calitate de dietetician în domeniul cancerului, vreau să vă informez că doar două alimente cresc riscul de cancer, unul dintre ele nici măcar nu este un aliment, și este atât de ușor să le înlocuiți”, a explicat dieteticiana.

Alcoolul și carnea sunt enumerate oficial de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ca agenți cancerigeni cunoscuți, ceea ce înseamnă că au potențialul de a provoca cancer la om.

Dr. Andrews a mai spus că un consum mai des de alcool crește riscul de apariție a șase tipuri de cancer, inclusiv cancerul de sân, ficat, colon, gură, gât și stomac, informează .

OMS precizează că „toate tipurile de băuturi alcoolice” pot provoca cancer, inclusiv berea, vinul și băuturile spirtoase și spune că nu există „niciun nivel sigur” de consum.

Etanolul, principalul ingredient din băuturile alcoolice, provoacă cancer deoarece se transformă în organism într-o substanță numită acetaldehidă, care dăunează ADN-ului.

Riscul începe atunci când se consumă niveluri scăzute și crește substanțial cu cât se consumă mai mult alcool, însă cancerele cauzate de alcool pot fi prevenite în totalitate prin renunțarea la băutură.

„Începeți acum să reduceți consumul de alcool”, a îndemnat dieteticianul oncolog. „Orice cantitate de reducere pe care o faceți reduce riscul de cancer”.

Processed Meats & alcohol are the only 2 foods that increase cancer risk at any consumption🤗🥳 ❤️ Processed meats are 👉🏼👉🏼👉🏼Bacon, sausages, and other deli meats – these meats can increase colon cancer risk. These meats contain preservatives like nitrates and nitrites, which can form carcinogenic compounds during digestion. Cooking processed meats at high temperatures can also produce harmful chemicals. Omit their intake to reduce your colorectal cancer risk. 👉🏼👉🏼👉🏼 Do you have more questions on what a process meat is, or how about plant-based meat substitutes? Or how about chicken nuggets? Or how about what’s the safest way to cook your meat this summer? Or how about whether organic or nitrate free processed meats are better? Wellllll, I have you covered as I have just dropped a brand new product – the complete guidebook on processed meats and cancer and meats and cooking and cancer 🥳🥳🥳link in bio to get it now for just $12!! on sale for a limited time!!!