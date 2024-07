Augustin Hagiu (FORT): Am aflat tot din presă că se închide Valea Oltului, cu cinci zile înainte / Discutăm de sute de euro la fiecare cursă, în plus, în funcție de distanță. Transportul național, mult mai afectat (VIDEO)

Președintele Federației Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu, a vorbit despre efectele restricției de circulație de pe Valea Oltului, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a spus că este vorba despre „sute de euro la fiecare cursă, în plus, în funcție de distanța parcursă, în funcție de poziția în care te aflai”.

Augustin Hagiu (FORT), pe B1 TV, despre închiderea parțială a circulației pe Valea Oltului

„Am aflat tot din presă, de la dumneavoastră, de la jurnaliști, că Valea Oltului se închide, da, cu cinci zile înainte de închidere, în condițiile în care în luna mai 2024 – și i-am transmis inclusiv domnului premier această chestiune – se vorbea despre tronsoanele de pe Valea Oltului, despre consorțiile care au câștigat, stadiile lucrărilor, faptul că totul e defrișat, articolul îl găsiți în 18 mai (…), nimeni nu putea deduce din acel articol de presă, care conținea și declarații ale consorțiului care lucrează pe tronsonul respectiv, că urmează o închidere totală pe timp de zi, de la 6, la 8, a Văii Oltului. Asta mi se pare foarte grav”, a declarat președintele FORT.

„Nu arunc cu piatra nici în ministru, nici în șeful CNAIR, e treaba lor cum își gestionează în ograda proprie ceea ce au de gestionat, dar nu este corect nici față de agenții economici, transportatori, cetățeni să vii cu o astfel de chestiune fără informare prealabilă, fără consultare”, a adăugat el.

Ce a spus despre pierderile transportatorilor

Întrebat la cât se ridică pierderile, președintele FORT a explicat că situația variază „de la caz la caz”.

„Astăzi am discutat cu un transportator care are sediu chiar în Râmnicu Vâlcea. El și-a redirecționat operațional camioanele după discuții cu clienții lui, reușind să plece la 3 noaptea, ceea ce înseamnă o schimbare radicală de program pentru șoferi, către Sibiu, urmând să se întoarcă dinspre Sibiu pe cealaltă rută ocolitoare, cu mult mai mulți kilometri și ore în plus, pe timp de zi. Toată chestiunea asta s-ar putea să nu îi pice bine în cazul unui control al Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transporturilor Rutiere, care verifică și în urmă ceea ce s-a întâmplat cu respectarea timpilor de odihnă și de conducere”, a continuat Augustin Hagiu.

„Este foarte greu să gestionezi aceste contracte într-un termen atât de scurt și să asiguri pauzele și odihna șoferilor obișnuiți cu un alt program înainte. Discutăm de sute de euro la fiecare cursă, în plus, în funcție de distanța parcursă, în funcție de poziția în care te aflai. Transportul național este mult mai afectat decât transportul internațional”, a mai spus Hagiu.