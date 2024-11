Autorițățile intervin cu roboți pentru scurgerile din trenul deraiat, care era încărcat cu 1.300 de tone de benzină. Accidentul a avut loc în urmă cu două zile în Mehedinți

Autoritățile încă intervin după două zile de la , unde un tren de marfă încărcat cu peste 1.300 de tone de benzină a deraiat.

Cum au intervenit autoritățile

În urmă cu două zile, două vagoane s-au răsturnat și alte șapte au sărit de pe șine. Autoritățile au activat planul roşu de intervenție. În prezent, calea ferată nu a fost deocamdată eliberată, iar circulația mașinilor este în continuare restricționată în zonă, conform .

Autoritățile au evacuat preventive opt persoane, din cauza riscului unei explozii. Trenul de marfă, cu 27 de vagoane, încărcate cu 1323 de tone de benzină, a deraiat lângă satul Faţa Cremenii. Acesta transporta o cantitate uriașă de combustibil care, în cazul unui incident, ar fi provocat o explozie în lanț nimicitoare.

„ Liniile sunt slabe, infrastructura din ce în ce mai proastă. Păi se simte un recul mare în tren. Și se oprește…”, a declarant mecanicul locomotivei.

Locuitorii au primit Ro-Alert

Liniile de cale ferată au fost decuplate, iar zona a fost asigurată întreaga noapte. De asemenea, traficul între Turnu Severin şi Strehaia a fost deviat.

Localnicii au primit , iar o parte dintre ei au fost evacuați. „Am auzit scârțâituri la calea ferată, un nor enorm. Nu ne-am luat niciun fel de bagaj, am plecat cu ce am avut. Ne-am îmbrăcat repede și am și părăsit”, a spus o persoană evacuată.

Joi, specialiștii au căutat soluții pentru îndepărtarea în siguranță a încărcăturii, fiecare vagon transportând câte 49 de tone de combustibil. Din cauza scurgerilor din cele două vagoane răsturnate ale trenului de marfă, ISU a interzis intervenția personalului feroviar pentru ridicarea acestora.

ISU Brașov a trimis o autospecială cu roboți, care asigură protecția echipajelor în timpul operațiunii de transvazare. Incidentul este investigat de Agenția de Investigare Feroviară.

„Orice fel de chestiune posibilă este luată în considerare, calea ferată cu instalațiile de siguranță, probleme identificate la vagoane, la locomotive”, a transmis Laurențiu Dumitru, director general, Agenția de Investigare Feroviară Română.