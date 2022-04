Autoritățile ucrainene estimează pierderi masive de trupe și echipamente militare aparținând armatei Rusiei

Rusia a suferit pierderi masive de la invadarea Ucrainei, atât de personal militar, cât și de echipamente și vehicule. Autoritățile ucrainene estimează că 23.200 de militari ruși au fost uciși în cele 66 de zile de ofensivă militară.

Rusia ar fi pierdut 190 de avioane, 155 de elicoptere, 1008 tancuri, 436 de sisteme de artilerie, 2.445 de vehicule blindate, 4 sisteme mobile SRBM (rachete balistice cu rază scurtă de acțiune), 151 de sisteme de lansare rachete multiple,88 nave, 1071 vehicule, 76 tancuri de combustibil, 232 de drone, 77 sisteme de apărare antiaeriană și 32 de echipamente speciale.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of April 30, according to the Armed Forces of Ukraine.

