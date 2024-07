Bărbat dat dispărut pe plajă în Mamaia. Este căutat de scafandri și elicopterul SMURD

Un bărbat de 74 de ani este dat dispărut de pe plaja Modern, iar salvamarii ajutați de elicopterul SMURD încearcă îl îi dea de urmă.

18 scafandri îl caută

Bărbatul este cunoscut pentru faptul că pentru a înota, doar că acesta nu s-a mai întors acasă. Fiul lui a fost cel care a dat alarma după ce a observat că tatăl lui nu s-a mai întors acasă, conform

În urma apelului la 112, salvamarii au început misiunea de căutare, cărora li s-a alăturat și un echipaj SMURD cu elicopter, dar și familia bătrânului.

18 scafandri ajutați de ambarcațiuni și elicopter au fost trimiși în misiunea de căutare pentru că se presupune că bărbatul a dispărut în mare. După ore în șir de căutări, acestuia încă nu i s-a dat de urmă.

Marea era liniștită, fără valuri

„Dimineață, în jur de ora 8:30 băiatul a venit și ne-a anunțat că nu s-a mai întors acasă. S-au găsit pe plajă, din locurile persoanei care am căutat-o până acum. Era în vârstă de 74 de ani. Ne-am deplasat la fața locului cu 18 scafandri, cu ambarcațiune, sprijin aerian, cu elicopterul pus, colegii de la salvamar. Am efectuat căutări în mediu submersibil, la baza digurilor celor trei diguri din zonă. Căutări din spațiu aerian, plus căutări de pe diguri. Bărbatul nu a fost găsit”, au spus salvamarii.

Salvamarii sunt mirați, totuși, de faptul că marea era liniștită în această dimineață, curenții nu erau puternici, nu erau valuri, fiind un mediu perfect pentru un înotor cu experiență, drept pentru care nu își explică dispariția bărbatului în mare.