Bătrâni bătuți și umiliți în azile. Ancheta DIICOT, după o investigație de presă. Jurnalistul Ovidiu Vanghele: „Am descoperit indicii cu privire la zeci de morți”. Cum s-a răzbunat Budăi pe cei care au contribuit la investigație (VIDEO)

Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut, marți, percheziții la centrele de vârstnici din Ilfov unde zeci de beneficiari ar fi fost supuși „tratamentelor inumane ori degradante”, după cum susțin anchetatori. DIICOT mai investighează fapte precum organizare de grup infracțional, trafic de persoane și delapidare. 26 de persoane au fost duse la audieri.

Descinderile au avut loc la câteva luni după o investigație a publicațiilor și .

Ovidiu Vanghele, jurnalist la Centrul de Investigații Media, a vorbit pe larg, în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, despre ancheta jurnalistică la care a lucrat, ce a descoperit, ce i-au spus procurorii și cum s-a răzbunat ministrul Marius Budăi (PSD) pe oamenii de la Centrul de Resurse Juridice, care l-au ajutat în această investigație.

Condiții de groază pentru bătrânii internați în trei azile

Ovidiu Vanghele a amintit întâi de ancheta jurnalistică făcută acum 5 – 6 luni, anchetă care viza condițiile în care erau internați bătrânii în trei centre din județul Ilfov. Primele două aparțineau Asociației „Sf. Gabriel cel Viteaz”, iar al treilea avea și el o legătură cu aceasta.

„În primul centru, cel din Pipera, noi am constatat că, deși oamenii trăiau în niște condiții, să zicem, rezonabile, problema era că nu aveau niciun fel de servicii, oamenii fiind cu foarte mari nevoi, probleme mintale, probleme de sănătate de altă natură…

În celălalt centru. cel din Afumați, problemele erau aproape dramatice – ploșnițe, mirosuri foarte greu de descris și oameni complet neîngrijiți, dublată și aici toată paleta asta de probleme de lipsa personalului, lipsa personalului calificat.

(La al treilea centru) lucrurile întâmplate au fost dincolo de imaginația… de Mengele, să zic așa. Am descoperit indicii cu privire la zeci de morți în câțiva ani. Zeci de oameni care au mers acolo să-și prelungească viața și s-au prăpădit unii la foarte scurt timp după ce au ajuns. Acolo erau lucrurile dramatice. De acolo sunt toate pozele care ne-au ridicat tuturor tensiunea”, a amintit jurnalistul.

Cazul copilului „dispărut”

„În al treilea centru există o persoană cu dizabilități, o femeie care a fost admisă ca beneficiar după care, fiind într-o situație oarecum OK din perspectiva sănătății mintale, în schimbul cazării și meselor, deși pentru ea teoretic o autoritate plătea, a fost pusă să fie îngrijitor pentru ceilalți.

Una-două dintre surse ne-au spus că această femeie a avut un accident sexual, în sensul că a rămas însărcinată și a născut un copil care, atunci când documentam era acolo, dar când au intrat partenerii noștri de la Centrul de Resurse Juridice, nu au găsit copilul! Nu știm unde l-au pitit, dar știm că era acolo”, a mai spus Vanghele.

Ce i-au spus procurorii despre dosar

Ovidiu Vanghele a mai susținut că a fost audiat atât în acest dosar al DIICOT, cât și în cel de la Parchetul Buftea. A depus documente „și după vreo lună am sunat: ”domnule, ce facem, că vreau și eu să dau un follow-up, să știe lumea ce s-a făcut la dosar!”. „Domnule, vă rugăm frumos nu faceți asta că ne nenorociți, ne stricați cutare…”. Eu am ales să fiu cetățean și să respect rugămintea oamenilor. Am sunat de cinci ori și ultima oară, acum două săptămâni sau ceva, ne-a spus ”crede-ne că nu mai e mult, facem tot ce se poate omenește”.

Răzbunarea ministrului Budăi

Jurnalistul a mai afirmat că Ministerul Muncii, condus de Marius Budăi (PSD), i-a lăsat fără acreditări pe partenerii săi de la Centrul de Resurse Juridice după publicarea anchetei jurnalistice.

„Noi am avut în colegii de la Centrul de Resurse Juridice un partener, că au intrat acolo și au monitorizat, ca nu cumva noi să ne înșelăm când scriem despre lucrurile alea.

Ei au un protocol cu Ministerul Muncii care le permite să viziteze inopinat genul ăsta de center.

După ce am publicat noi, le-a fost retras protopcolul de către ministrul Budăi pentru că ”nu se poate așa cevam să deranjăm tot felul de consilieri etc. cu investigații de presă și vizite inopinate de monitorizare””, a mai susținut jurnalistul Ovidiu Vanghele, pentru B1 TV.