BBC: Dosarele întocmite de procurorii români lui Andrew Tate dezvăluie mesaje grafice ale abuzurilor sexuale: Am de gând să le fac să muncească și mai multe ore și ore și ore... Le muncesc ca pe niște sclavi. [...] Muncă de sclavi. Minim 10 sau 12 ore pe zi

Rezumatul dosarului, care conține sute de pagini de mărturii și transcrieri, include o acuzație de violență sexuală care ar fi lăsat o femeie cu răni la ochi și la sân.

Andrew Tate se confruntă și cu o acuzație de viol

Iar în ceea ce procurorii spun că sunt mesaje audio transcrise, fratele lui Andrew Tate, Tristan, pare să spună că le va „sclavagi pe aceste cățele”. Ambii bărbați sunt judecați în România pentru trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat împreună cu alți doi inculpați.

Aceștia neagă toate acuzațiile care li se aduc. Este posibil ca unele dintre mesaje să fi fost inițial scrise sau înregistrate în limba engleză, apoi traduse în limba română de către procurori și re-traduse înapoi în engleză de către BBC.

Cele 300 de pagini de mărturii și dovezi prezentate și consultate de oferă o detalii neștiute din interiorul dosarului de urmărire penală înainte de proces împotriva lui Andrew Tate.

În rezumat este inclus un mesaj text reprodus în care Tate pare să pretindă că își asumă conducerea afacerii cu conținut pentru adulți despre care procurorii spun că era o rețea de trafic de persoane.

Constrângere psihică și violență fizică

În iunie, Unitatea de Combatere a Criminalității Organizate din România i-a acuzat în mod oficial pe frații Tate, împreună cu două femei din România, de trafic de persoane și de constituirea unui grup infracțional organizat.

Prezent la tribunal pentru punerea sub acuzare, Andrew Tate a declarat că nu sunt „primii bărbați înstăriți care sunt atacați pe nedrept” și că așteaptă cu nerăbdare să fie găsit nevinovat.

La începutul acestei veri, procurorii români au afirmat într-o declarație că frații Tate și-au recrutat presupusele victime, inducându-le în eroare cu privire la intențiile lor romantice, înainte de a le transporta pe femei într-o casă de la periferia Bucureștiului – unde au fost exploatate sexual de către grup și forțate să producă conținut pornografic prin violență fizică și constrângere psihică.

Se așteaptă ca avocații fraților Tate să conteste probele acuzării în cadrul unei audieri preliminare la sfârșitul acestei luni, iar unele dintre materialele la care se face referire în dosarul văzut de BBC ar putea fi declarate inadmisibile.

Chiar dacă materialul este considerat admisibil, inculpații îl pot contesta în timpul procesului.

Inculpații pot contesta faptul că au făcut aceste declarații și pot contesta acuratețea sau contextul acestora. Aceștia pot contesta, de asemenea, dacă acestea îndeplinesc standardul legal necesar pentru orice infracțiune comisă.

Dosarul văzut de BBC include mărturii de la ceea ce procurorii spun că sunt mai multe femei care locuiau într-o clădire din apropierea casei familiei Tate, la periferia Bucureștiului. Femeile susțin că veniturile obținute din conținutul lor pornografic online erau controlate de inculpați, împreună cu unele conturi și parole.

Procurorii spun că accesul la banii obținuți pe site-ul OnlyFans era controlat de Georgiana Naghel, una dintre cele două co-inculpate din România ale soților Tate.

Ea le plătea femeilor din videoclipurile OnlyFans sume de bani în fiecare lună, fără a dezvălui venitul total pe care acestea îl obținuseră, susțin procurorii.

În cazul conținutului creat pentru platforma TikTok, ei spun că inculpații au luat 50% din venituri – și uneori mai mult. Martorele susțin, de asemenea, că au fost forțate să producă conținut specific după un program strict, sub amenințarea abuzurilor verbale și fizice.

Dosarul cazului face referire la amenințări de genul „îți sparg dinții” sau de „ajungi la morgă” în mesaje text transcrise, despre care se spune că ar fi fost trimise de Naghel. De asemenea, aceasta se confruntă cu o acuzație de agresiune fizică asupra uneia dintre victime – pe care o neagă.

Femeile exploatate erau amendate dacă plângeau sau își ștergeau nasul în timpul în care erau filmate în direct

Amenzi de aproximativ 10% au fost impuse de către inculpați femeilor care se prezentau online chiar și pentru mici infracțiuni – cum ar fi să stea prea mult timp într-o pauză, să plângă în timp ce se aflau în direct online sau să se șteargă la nas în timp ce erau în direct.

Se pare că una dintre femei are datorii de aproximativ 4.000 de euro, din acest motiv.

Dosarul procurorilor conține, de asemenea, ceea ce se pretinde a fi transcrieri ale unor mesaje audio din 2020 – în care Tristan Tate pare să spună că nu vrea ca femeile de pe site-uri precum PornHub și OnlyFans să aibă acces la conturile lor:

„Nu vreau ca ele să aibă parolele, nu vreau ca ele să aibă nimic”. Și: „Nu vreau să le spun că au OnlyFans, vreau ca banii ăia să fie folosiți de mine și de tine, să le ia dracu’…”.

O altă parte a transcrierii spune așa: „Nu știu ce să fac: „În principal, am de gând să le fac sclave pe aceste târfe […] Am de gând să le fac să muncească și mai multe ore și ore și ore… Le muncesc pe târfele astea ca pe niște sclavi. […] Muncă de sclavi. Minim 10 sau 12 ore pe zi”.

Procurorii susțin că, după recrutare, femeile au fost plasate sub supravegherea celor două inculpate, Naghel și Luana Radu. Procurorii subliniază presupusele schimburi de mesaje între Tristan Tate și Naghel cu privire la gestionarea afacerii.

Dar, în mod semnificativ, dosarele văzute de BBC conțin o transcriere a ceea ce se spune a fi un mesaj text trimis anul trecut de o presupusă victimă lui Andrew Tate, în care aceasta îl întreabă dacă el este „cel care conduce afacerea cu fete/OnlyFans și TikTok”.

„Tristan și G sunt”, pare să răspundă Andrew. „Dar eu îi conduc”.

În alte mesaje transcrise, despre care procurorii spun că au avut loc între această presupusă victimă și Andrew Tate pe parcursul mai multor săptămâni, Andrew Tate pare să amestece discuțiile despre dragoste și căsătorie cu ceea ce par a fi ordine, amenințări, referiri la viol sau insulte precum „cățea” sau „curvă”.

Potrivit dosarului, presupusa victimă pare să-i ceară să nu folosească acești termeni. Ca răspuns la o cerere de sex în grup, se arată în dosar, ea îi spune lui Andrew Tate: „Nu voi face sex cu fete. Nu am de gând să fac asta”. Și apoi: „Iubire, trebuie să beau ca să fac asta. Nu pot s-o fac fără să beau”.

Andrew Tate i-ar fi răspuns: „Nu fi plictisitoare […] Vreau să văd că te supui […] Taci din gură, vei face cum îți spun eu”.

Aceasta nu este singura acuzație de abuz. Rezumatul dosarului conține, de asemenea, relatări detaliate ale martorilor cu privire la presupusele violențe ale lui Andrew Tate față de femei.

O presupusă victimă a unui viol spune că, în timpul unui incident, acesta i-a spus să se dezbrace, păstrându-și pantofii pe ea, apoi „a pălmuit-o peste față”.

Ea spune că nu a putut să-l respingă pe Tate deoarece acesta o ținea de cap în timpul sexului, spunându-i că nu mai vrea să primească mesaje negative de la ea și amenințând-o că o va lăsa însărcinată și că o va închide într-o casă.

Potrivit rechizitoriului, presupusa victimă „plângea și era speriată pentru că ea credea că [Andrew Tate] era capabil de orice”.

Cei doi ar fi fost singuri în cameră în acel moment, se arată în dosar, dar procurorii încearcă să plaseze această mărturie în contextul comportamentului și al istoricului mai larg al inculpatului, raportat.

O altă femeie le-a spus anchetatorilor că violența lui Andrew Tate în timpul actului sexual a fost modul său de a-și „descărca frustrarea” atunci când ea nu făcea ceea ce îi spunea el să facă.

Mașini rare, bijuterii și proprietăți

Dosarul se referă, de asemenea, la transferuri financiare, inclusiv la 4 milioane de lire sterline care ar fi fost transferate de Andrew Tate într-un cont bancar online, sub titlul „Rev Only Fans”.

În raportul lor, procurorii susțin că frații Tate nu par să aibă venituri „din activități legale”, dar că, începând cu 2018, au achiziționat „numeroase proprietăți”, „15 dintre cele mai rare și mai scumpe mașini”, a căror valoare este estimată la peste 3 milioane de lire sterline, precum și bijuterii și 400.000 de dolari în criptomonede.

Abonamentele la grupurile lor online, War Room și Hustler’s University, par să le aducă fraților aproximativ 5 milioane de dolari pe lună din taxele de membri, spun procurorii.

România se pregătește să judece acest caz în lumina reflectoarelor internaționale, spune BBC. Unitatea sa de combatere a criminalității organizate a confirmat într-o declarație la începutul acestui an că va continua să investigheze posibile infracțiuni de trafic de minori și spălare de bani legate de acest caz. Până în prezent, niciun suspect nu a fost identificat în mod oficial.

Procesul în sine ar putea dura ani de zile pentru a se ajunge la un verdict. Procurorii spun că explicațiile video ale lui Andrew Tate despre cum să recruteze, să controleze și să exploateze femei corespund dovezilor pe care le prezintă.