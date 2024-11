Bilanțul deceselor a ajuns la 6 în Noua Caledonie. Trei români sunt blocați

Bilanțul morților a crescut la șase în Noua Caledonie, pe măsură ce revoltele se răspândesc în țară. Sute de pușcași marini și polițiști înarmați patrulează capitala teritoriului francez, Noumea, după încă o noapte de violențe intense.

Încă o persoană a fost ucisă, ridicând bilanțul la șase persoane decedate. Victima a sfârșit într-un schimb de focuri la o baricadă din Kaala-Gomen, în nordul insulei principale, iar alte două persoane au fost grav rănite, potrivit Le Monde și alte publicații franceze au raportat că persoana ucisă era un bărbat, iar fiul său se numără printre răniți. Forțele de securitate au raportat cel de-al șaselea deces sâmbătă, după conflicte armate legate de planul Franței de a impune noi reguli de vot, care ar putea acorda drepturi de vot pentru zeci de mii de rezidenți non-indigeni.

