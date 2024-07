Cancerul, una dintre bolile tot mai frecvente în rândul tinerilor. „La nivel global, prevalenţa cancerului a crescut cu 70-80% la persoanele sub 50 de ani”

a devenit una dintre bolile tot mai frecvente în rândul tinerilor. Medicul Aniela Nodiţi, specialist în chirurgie generală cu o expertiză în chirurgie oncologică la Institutul Oncologic București, a declarat că la nivel global, prevalența cancerului a crescut cu 70-80% la persoanele sub 50 de ani.

Medicul a subliniat,miercuri, la Medika TV, că, în rândul tinerilor, această boală se manifestă cu o agresivitate mult sporită, scrie .

„În ultima vreme au apărut tot mai multe articole, atât în presă, cât şi în lumea medicală, pentru că diagnosticul a fost frapant atunci când am aflat că , de 42 de ani, urmează un tratament pentru un anumit tip de cancer şi atunci toată lumea a început să se întrebe de ce o persoană de 42 de ani care a beneficiat de toate serviciile medicale şi care este o persoană activă, nu sedentară, nu obeză, are această boală. Şi s-a observat că, la nivel global, prevalenţa cancerului a crescut cu 70-80% la persoanele sub 50 de ani, ceea ce este o problemă foarte mare, şi atunci au început să se caute cauze. Dar, din păcate, nu este o relaţie cauză-efect şi sunt mai mulţi factori pe care îi considerăm incriminanţi sau care ar putea duce la această boală”, a menționat aceasta.

Care ar putea fi cauzele acestui fenomen

Aniela Nodiţi a explicat că în rândul tinerilor, prevalența obezității a crescut semnificativ, iar obezitatea este considerată o afecțiune pro-inflamatorie care afectează întregul organism și poate contribui la apariția cancerului în timp.

Totodată, lipsa activității fizice, mediul în care trăim, fumatul și consumul de alcool pot fi factori care contribuie la riscul de a dezvolta cancer.

În cadrul emisiunii, specialistul în chirurgie generală cu o expertiză în chirurgie oncologică la Institutul Oncologic București, a menționat că vârsta la care se apar diagnostice de cancer a scăzut, iar impactul acestui diagnostic este devastator în special pentru persoanele tinere.

Medicul a afirmat că a avut o pacientă de 16 ani diagnosticată cu cancer.

„Da, a fost o pacientă tânără şi, din păcate, vârsta a scăzut, dar limitele sunt undeva pe la 20 de ani. Pentru mine este foarte trist să văd paciente mult mai tinere decât mine cu această boală şi încerc să le ajut şi să treacă peste acest eveniment. (…) La tineri, boala aceasta este mult mai agresivă şi cel mai des, ca medic, văd cazuri avansate, din păcate, pentru că pacientele nu au această educaţie de a merge la medic, de a face investigaţii şi multe dintre ele aleg să amâne momentul, chiar dacă simt că au ceva. De exemplu, vorbim de patologia mamară, chiar dacă descoperă că au o tumoră, simt că au o tumoră, aleg să întârzie mersul la doctor, efectuarea unui consult. E cazul unei profesoare care a ales să ducă până la sfârşit, până la încheierea anului şcolar, grupa pe care a avut-o, cazul unei mame care a ales să meargă la nunta fiului şi să nu meargă la controalele de specialitate, să nu aibă un diagnostic, să nu înceapă un tratament pentru a nu distruge fericirea momentului familiei”, a adăugat Aniela Nodiţi, conform sursei citate.