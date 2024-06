Cântăreața Erika Isac, amenințată cu moartea înaintea unui concert / Primăria din Medgidia, nevoită să anuleze evenimentul

Cântăreața Erika Isac a primit sâmbătă amenințări cu moartea înaintea unui concert la Medgidia. Evenimentul a fost anulat, potrivit unui comunicat al Primăriei.

Evenimentul de la Medgidia includea un concert susținut de Erika Isac, Rareș și Bogdan de la Ploiești. ”În jurul prânzului, Erika Isac și Rareș au primit mesaje de amenințare cu moartea pe conturile de socializare. Cei doi au fost avertizați să nu urce pe scena de la Medgidia. Atât managerul cât și artiștii au informat organizatorii și, pentru că au luat în serios aceste amenințări, au depus plângere la Poliția din Medgidia. În același timp, Primăria Municipiului Medgidia a sesizat instituțiile abilitate pentru a lua toate măsurile necesare pentru siguranța artiștilor prezenți la eveniment”, se arată în comunicatul Primăriei.

Erika Isac a generat dispute aprinse în spațiul public după melodiile cu mesaje feministe ”Macarena” și ”Femei în Parlament”.

Un val de contestare și un altul de susținere au pornit în februarie pe rețelele de socializare după ce melodia ”Macarena” a cântăreței de trap Erika Isac a devenit virală datorită versurilor și mesajului transmise.

Conform surselor, Erika de obicei în jur de 8.000 de euro pentru o oră și jumătate de concert, iar cei care vor să o cheme să cânte trebuie să îi asigure și transportul, care nu este inclus în preț. Acesta diferă în funcție de cât de departe este locația, de kilometri pe care îi are de parcurs.

Concursurile la care a participat

Erika Isac, chiar dacă a fost criticată de foarte mulți internauți, a muncit din greu pentru a ajunge unde se află astăzi și pentru a se bucura de succes. Pe lângă X-Factor, ea a mai participat la The Four, în SUA, și la One True Singer. În urmă cu un an, ea a lansat piesa „Regreți”, în colaborare cu fostul ei iubit, Adi Istrate.