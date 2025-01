Care sunt cele mai scumpe orașe din România. Prețurile locuințelor sunt foarte ridicate

Pentru cei care vor ca în acest an să își cumpere o trebuie să aibă în vedere faptul că prețurile au crescut, iar clasamentul celor mai scumpe orașe din România s-a schimbat puțin.

Cele mai scumpe orașe din România

Locuințele sunt mai scumpe chiar și cu 20% față de ianuarie 2024. În plus, Cluj-Napoca ocupă primul loc din clasamentul celor mai scumpe orașe din țară. Aici, prețul mediu ajunge chiar și la 3.000 de euro. Un apartament cu 2 camere de aproximativ 50 mp costă peste 150.000 de euro, iar anul trecut era cu aproape 20.000 de euro mai puțin, conform

Locul doi este ocupat de Brașov. În orașul de sub Tâmpa prețul mediu pe metru pătrat este de 2.000 de euro. București se clasează pe locul trei, unde metrul pătrat depășește 2.000 de euro/mp doar în cazul blocurilor noi.

Următorul oraș este Craiova care are prețuri cu 20% mai mari față de anul trecut, fiind mai scump decât Constanța, Iași și Timișoara. În orașul din urmă, la începutul acestui an, prețurile locuințelor sunt destul de accesibile. Un apartament cu 2 camere costă aproximativ 88.000 de euro. Sub media țării se află Oradea, unde metrul pătrat este în jur de 1.600 de euro.