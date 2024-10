Care sunt secretele longevității la români. Un bărbat de 102 ani dezvăluie ce l-a ajutat să ajungă la această vârstă

România se află la finalul clasamentului european în ceea ce privește speranța la viață, cu o medie de 76,6 ani. Chiar dacă cifrele nu arată prea bine, românii sunt tot mai atenți la stilul lor de viață și aspiră la o viață lungă și fericită.

Iubirea, printre ingredientele unei vieți lungi

Iubire, sport, alimentaţie şi relaxare sunt ingredientele, nu atât de secrete, ale românilor. Chiar dacă avem rețeta completă, pusul în aplicare este mai dificil decât sună.

„Cel mai mult dragostea şi sportul! Şi zâmbete, râsete! Pot să fiu vesel şi cu un milion, şi cu zece şi cu 20!”, spune un român, potrivit .

„Nu locuiesc în Bucureşti, la ! Aer de munte, aer curat, activităţi”, zice un altul.

„Încerc să mănânc echilibrat, sănătos. Plimbări, călătorii, expoziţii, cărţi”, povesteşte un român.

Și specialiștii sunt de acord că momentele de fericire pot contribui la o viață mai lungă.

„Este foarte important să socializăm, să fim tot timpul veseli, să iertăm, să fim buni la suflet, în aşa fel încât creierul nostru să se simtă bine”, a declarat Simona Cârniciu, medic diabetolog.

Rețeta longevității lui Gică Baciu, centenar român

Gică Baciu, locuitor al unui sat din Buzău, are 102 ani şi este autorul propriei rețete, bazate pe muncă.

„M-am ţinut bine că am muncit, am mâncat, n-am băut prea mult, nu am fumat. Mi-a plăcut munca. Nu somnul. Şi Dumnezeu te ţine, nu te ţine altcineva”, a mărturisit Gică Baciu.

Cele mai îmbătrânite județe

În România, cele mai îmbătrânite judeţe sunt Teleorman, Hunedoara, Vâlcea sau Brăila, unde vârsta medie a locuitorilor depăşeşte 45 de ani.