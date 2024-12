Castelul Peleș, închis parțial din cauza unei avarii la rețeaua de apă. „E la fel de frig ca afară”

, una dintre cele mai vizitate atracții turistice din România, se confruntă cu o avarie majoră la rețeaua de apă. Clădirea istorică va fi închisă parțial în următoarea perioadă, iar turiștii care au cumpărat bilete online pentru a vizita castelul vor primi banii înapoi.

Castelul Peleș se află într-o stare gravă de degradare

„E la fel de frig ca afară”, confirmă și un ghid turistic. Construit acum mai bine de 100 de ani ca reședință de vară pentru familia regală, bijuteria din Sinaia se află de peste un an într-o stare avansată de degradare.

Ultima restaurare a castelului a avut loc între 1975 și 1989, iar de atunci au fost făcute doar reparații minore. Problemele sunt atât de mari încât țeava de alimentare cu apă trebuie înlocuită în totalitate. „Aici este a doua decopertare, de fapt a treia, unde s-a constatat că țeava e din ce în ce mai avariată.

După care am ajuns aici și am descopertat și aici și este aceeași situație”, . Clădirea istorică nu are calorifere, iar încălzirea se realizează cu ajutorul unei centrale pe aburi, care poate deteriora obiectele de patrimoniu.

„Defecțiunea la rețeaua de apă face ca în castel să nu fie nici căldură. Suntem în sala Coloanelor, iar aici în mod obișnuit temperatura optimă este de 18°, acum aceasta însă a scăzut la 5,4„, transmite Maria Colciar, jurnalist Digi24.

Frigul a fost resimțit și de turiști. „- E frig aici? – Da, e un pic răcoros, dar în zona de unde venim e frig, așa că suntem obișnuiți”, spune o turistă din New York. „Nu funcționează nici încălzirea, nu funcționează toaletele.

Este la fel de frig ca afară, nu există căldură. Păi vă dați seama, unul dintre obiectivele cele mai vizitate din România, să fie în condițiile astea…”, constată dezamăgit Daniel Stanciu, ghid turistic.