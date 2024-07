Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri din culisele emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1. „În majoritatea timpului, îmi spuneau în cască ce să spun”

Apar noi detalii despre conflictul desfășurat în Instanță între Chef Cătălin Scărlătescu şi echipa de producţie a show-ului Chefi la Cuţite de pe Antena 1.

Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri din culisele emisiunii „Chefi la cuțite”

În timpul procesului de fond, deschis de Antena Group, prin care compania voia să-l oblige pe Scărlătescu să revină la Antena 1 pentru emisiunea Chefi la Cuţite şi să filmeze un nou sezon, celebrul bucătar a făcut o serie de declarații incendiare în fața magistraților, potrivit unei stenograme publicate de .

Chef Scărlătescu a spus cum în sezonul cu numărul 12, cel difuzat de Antena 1 toamna trecută, a fost constant în conflict cu producătoarea Mona Segall, pe durata „battle-urilor”.

„Nu aveam ce să prestez, dacă mi-a dat şase oameni cu care nu aveam chimie. Nu i-am ales eu”, a spus Scărlătescu în instanţă.

Întrebat despre rolul său în emisiune şi dacă avea un scenariu fix sau dacă avea libertate de exprimare, Scărlătescu a răspuns: „În majoritatea timpului, îmi spuneau în cască.” A mai completat însă că „În momentul în care vorbesc despre mâncare, poţi să-mi spui în cască ce vrei, eu tot spun ce cred.”

De asemenea, Scărlătescu a mai povestit că după o perioadă în care a avut de filmat Chefi la cuţite sezonul 11, America Express şi Chefi la cuţite sezonul 12, a decis alături de colegii săi că nu vrea să filmeze mai mult de un sezon pe an, lucru pe care l-a şi transmis reprezentanţilor Antena Group. „Noi am spus clar că am obosit”, a spus bucătarul în faţa instanţei de judecată.

Era vorba despre sezonul cu numărul 13 al show-ului Chefi la Cuţite cel pe care într-un final chefii au refuzat să-l mai filmeze, chiar dacă Antena le-a promis că va reduce numărul de zile de filmare de la 47, la 20.

Acţiunea Antenei 1 în Justiție a fost respinsă, iar instanţa i-a dat dreptate lui Scărlătescu. Decizia nu este definitivă.