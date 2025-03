Chef Orlando Zaharia: „La mine este și o poveste din asta tragico-comică…”. Cum și-a început cariera

Chef , unul dintre jurații emisiunii culinare „ a dezvăluit cum și-a început și prin ce provocări a fost nevoit să treacă, scrie .

O carieră plină de provocări

„Este mai teribilă (n. red. decât armata)! La mine este și o poveste din asta tragico-comică… cum am plecat eu pe vasul de croazieră. Nu știam engleză deloc. Mă învățaseră câțiva prieteni, câteva cuvinte. Pe scurt, la interviu mă întreabă: Where do you like to work? Hot kitchen or cold kitchen? Eu lucrasem la bucătăria caldă și am zis: cold, ăla. Și am ajuns acolo, ne-a prezentat, ne-a făcut un tur al vaporului, ne-au împărțit în grupe. A doua zi dimineața ne-am întâlnit pe deck, am făcut apelul. Exact ca la armată. Apoi urcăm într-un lift și coborâm și coborâm și coborâm. Două etaje sub nivelul apei, acolo era bucătăria rece, unde se curățau toate legumele, toți peștii, toată carnea, toate lucrurile. Și eu am stat acolo patru luni de zile, cu apă. Pentru că la acel nivel apa este o chestie normală. Și cu tot felul de instructaje și exerciții. Ce faci în caz de…”, a povestit Orlando Zaharia, în cadrul unui podcast.

De asemenea, Orlando Zaharia a menționat că nava pe care lucra fusese folosită inițial drept morgă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Deci eu am făcut încă o dată armată pentru că într-adevăr primul vapor pe care am fost era un vapor din Al Doilea Război Mondial, care fusese morgă și a fost transformat în hotel, hotel plutitor. Era foarte frumos, dar destul de vechi și atunci eram foarte bine pregătiți. A fost o viață frumoasă pe vapor. Pentru că am întâlnit culturi noi, oameni noi, peisaje noi, mâncăruri noi, ingrediente noi. Și a fost și o viață grea pentru că a trebuit să trec prin toate etapele de început”, a adăugat bucătarul.