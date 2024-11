Ce a făcut tatăl lui Sebi, tânărul ucis în accidentul din 2 Mai. „De parcă m-a îndemnat cineva să îl fac”

, tânărul ucis în accidentul din 2 Mai, i-a adus un alt omagiu fiului săi. El își va purta fiul său în fiecare zi cu el, asta după ce a ales să își facă un tatuaj cu chipul acestuia, dar și al fiicei sale.

Ce a făcut tatăl lui Sebi

continuă lupta pentru a se face dreptate în cazul morții fiului său în accidentul din 2 Mai. El a simțit nevoia să facă un gest simbolic prin care să își țină copiii aproape, informează

Tatal lui Sebi merge des la mormântul acestuia care a devenit un loc de consolare. El încearcă să păstreze vie imaginea fiului săi, iar, marți, și-a tatuat chipul lui, dar și al fiicei sale, Selena.

„Am vrut să am ambii copii lângă mine, și pe Sebi, și pe Selena. Nu am avut niciun gând să-mi mai fac un tatuaj, dar m-am trezit într-o dimineață de parcă m-a îndemnat cineva să îl fac. Nu am dormit deloc cu gândul că trebuie să îl fac, așa că am căutat un băiat care face tatuaje. A durat 12 ore execuția”, a spus Valentin Olariu.

Tatăl lui Sebi este singurul din familie care nu face terapie. Fiica și soția sa nu au putut trece pentru suferință și au avut nevoie de tratament de specialitate.

„Fata și soția au fost la psiholog, sunt sub tratament, aveau vedenii. De când a plecat Sebi, fata doarme cu soția. Se trezeau noaptea și îl vedeau pe Sebi mișcându-se pe lângă ele. În casă, este totul rece, noi intrăm doar seara. Avem o terasă, unde stăm până pe la ora 21.00. Tot ce este în casă ne amintește de el”, a mai spus tatăl lui Sebi.

Obiceiul la care a renunțat familia lui Sebi

Ei obișnuiau să mănânce împreună, dar au renunțat la acest obicei pentru că nu pot suporta scaunul gol pe care stătea tânărul. Astfel, au decis să mănânce fiecare separate.

„Nimic nu s-a schimbat în camera lui. În paharul din care a băut ultima dată, maică-sa îi pune la 2 zile apă. Fata și maică-sa spun că el este plecat în vacanță și se va întoarce. Ele nici nu concep că Sebi nu mai este”, a mai spu Valentin Olariu.

Vineri, instanța ar putea decide soarta lui Vlad Pascu, tânărul care a ucis cei doi tineri în accidentul din 2 Mai.

„Vineri avem procesul, sper să fie ultima zi, să se dea un verdict. Sper să stea după gratii vârsta băiatului meu. Ca să fim cât de cât răzbunați, merită 21 de ani de închisoare. Nu cred că va sta, însă, în închisoare mai mult de 5 ani”, a încheiat bărbatul.