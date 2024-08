Ce a găsit un bucureștean care și-a comandat o șaorma de la Dristor. „Nu e tot carne?”

Un bucureștean a comandat o la farfurie de la Dristor Kebab a găsit viermi în mâncarea sa. Acesta a postat în mediul online imagini cu mâncarea, iar oamenii au reacționat în acest sens.

Bucureșteanul a avut parte de o experiență neplăcută

Un bucureștean a avut parte de o experiență neplăcută după ce a comandat o șaorma la farfurie de la un fast-food local și a descoperit cu groază ce se afla în mâncare, potrivit

Acesta a comandat o șaorma la farfurie, însă în loc să savureze preparatul, nu a putut să se atingă de ea pentru că în salată erau viermi. În loc să se bucure de o șaorma considerată delicioasă, a fost nevoit să facă un video și să posteze totul online, împărtășind astfel experiența dezamăgitoare cu urmăritorii săi.

„La Dristor, viermi!”, a spus bărbatul care și-a comandat șaorma de la Dristor.

Cum au reacționat internauții

Mulți au scris în dreptul postării că au avut și ei experiențe similare într-o de la cunoscutul restaurant de fast-food.

„Și eu am găsit… mi-au sărit în cap că e de la salată”, „Este de la salată, nu l-au văzut că e tot verde”, „Este o omidă 🐛 se aseaza pe verdeață!poți fi sigur ca salata a fost proaspătă!”, „E omida de verdeata , stati linistiti ca ati mancat peste tot dinasta, sunt si in varza si in salata..etc”, „Nu e tot carne?”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.