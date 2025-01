Ce a găsit un tânăr american în casa bătrânească pe care a cumpărat-o în România. „Mi se pare bizar”

Zach şi Ligia au început un proiect ambițios, după ce au cumpărat o bătrânească într-un sat din Bihor. Cei doi urmează să o renoveze, ocazie cu care documentează întreg procesul pe TikTok. Urmăritorii, mare parte dintre ei români, îi ajută cu sfaturi și încurajări, dându-le totodată, ponturi despre cultura tradițional românească, care s-a conservat cu strictețe în unele sate din România și implicit, în casa pe care cei doi tineri au achiziționat-o.

În cel mai recent videoclip al lor, Zach a făcut un tur al obiectelor pe care le-a găsit în casă și care i-au stârnit curiozitatea.

„Iată ce lucruri interesante am descoperit. În fiecare colţ al casei găseşti lucruri interesante, însă multe dintre ele nu ne sunt folositoare. Foştii proprietari produceau vin, aşa că am descoperit damigene peste tot, la fel oale şi castroane, care nu sunt neapărat stilul nostru aşa că probabil le vom dona. Suporturi de lumânări, o pungă cu conservaţi alimentari, un tăietor de varză, foarte multe lumânări, săpun de casă şi un radio vechi care nu funcţionează”, povesteşte Zach, potrivit .

Tânărul american a mai găsit în casă şi câteva desfăcătoare de sticle din cupru, atent decorate, precum şi o medalie şcolară din 1978.

„Dar şi cărţi de , ceea ce mi se pare bizar. A trebuit să fim foarte atenţi cu ele pentru că mă temeam să nu se rupă.

Şi din nou boluri de sticlă şi tot felul de instrumente folosite la producerea vinului. Ascunsă pe un raft, am găsit o hartă foarte veche, tipărită 1975 şi un cuţit misterios. Unii spun că este rusesc, dar nu suntem siguri. Tot ce ştim este că se poate separa, iar lama este foarte dificil de scos. Iată şi presa în care făceau vinul şi multe butoaie. Nu ştim dacă mai sunt bune pentru păstrat vinul, dar ne bucurăm să le avem”, a mai spus Zach în videoclipul postat pe TikTok.

We’re sorting through some of the findings in our old Romanian farm house. There are hidden treasures around every corner. Lots more to find, so stay tuned!