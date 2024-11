Ce a pățit un turist din Vama Veche, care a comandat o porție de pește la o terasă. „Scrumbie după 237 de ani în Vaslui”

În sezonul cald, mii de turiști români aleg să-și petreacă concediul pe litoralul mării negre. Însă, pentru câteva zile de concediu aceștia trebuie să scoată din buzunare o avere pentru servicii precum, cazare sau masă. Deși prețurile la mâncare sunt piperate, iar turiștii fac eforturi financiare pentru a-și permite să mănânce chiar și la autoserviri, calitatea preparatelor lasă de dorit uneori. În această situație a fost un turist din , care a comandat o porție de pește și a fost șocat de ce a primit.

Porția de pește părea că ar fi fost resturile unui alt client

Indiferent de prețurile exagerate la serivcii sau de caniculă, litoralul românesc rămâne una dintre destinațiile preferate ale turiștilor. Un turist care a vrut să se bucure de câteva zile de concediu în Vama Veche a avut parte de o surpriză neplăcută, potrivit

Turistul a comandat la un local o porție de pește la grătar, însă ceea ce i s-a adus părea provenit din resturi de la un alt client, pe care angajații cherhanalei le-au folosit în loc de a pregăti o altă porție.

Postarea a strâns mii de like-uri

Turistul a postat o poză cu peștele cu care a fost servit, iar postarea sa a strâns mii de like-uri și reacții. Alături de poza postată pe Facebook, acesta a scris „It ain`t much, but at least it`s expensive”, adică „Nu e mult, dar măcar e scump.”. Acesta a mai spus că că a primit „păstrăv de Temu”, sau „scrumbie după 237 de ani în Vaslui”.

Și alți turiști s-au plâns despre serviciile terasei din Vama Veche, cât și de prețurile ridicate de pe litoral, în general. Unii internauți chiar au recomandat alte localuri din zonă.

Turiștii plătesc sute de lei pentru o masă la litoral

Această situație nu este singura care a provocat revoltă în mediul online. Un alt român a povestit că la o terasă locală a plătit 629 de lei pentru un prânz, 19 lei pentru o banală salată de varză, cât și alți 19 lei pentru o sticlă de apă minerală de 750 ml.

Paul Anghel, directorul general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a vorbit recent despre faptul că prețul unei sticle de apă poate sări de la 2,5 lei tocmai la 16 lei, pe