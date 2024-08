Ce a primit un turist după ce a comandat meniul zilei la „împinge tava”, în Eforie Nord. Pentru ce a plătit 25 de lei

Un turist a avut parte de o surpriză neașteptată , în Eforie Nord. Românului nu i-a venit să creadă pentru ce a plătit 25 de lei.

În ultimii ani, prețurile de au crescut semnificativ și nu multe persoane își mai permit să mănânce la restaurant. Cu toate acestea, un turist a fost plăcut surprins după ce a comandat meniul zilei, în Eforie Nord.

Ce a primit turistul la meniul zilei pentru care a plătit 25 de lei

Un turist care a comandat meniul zilei la „împinge tava”, în Eforie Nord, a primit pentru 25 de lei o ciorbă, la fel principal, și felul doi. La cel de-al doilea fel de mâncare, turistul a primit o porție de cartofi și câțiva cârnați. Asta nu a fost tot, pentru că el a mai primit și câteva murături și două chifle.

Când a văzut câtă mâncare a primit pentru 25 de lei, românul a publicat acest lucru în mediul online. Internauții nu au așteptat prea mult și au comentat surprinși, după ce au văzut cât de bine se poate mânca pe litoralul românesc cu doar 25 de lei.

„Adevărul e ca unii nu cred nici când au în fața ochilor .E ok prețul la ce este în farfurie. Ca fapt divers și în Piață Mică din Sibiu este meniul zilei cu 28 de lei , ciorba din meniu era la alegere între ciorba de burta, vacuta etc”,

„Eu am fost in Eforie Online la sfârșitul lunii Iunie , peste tot pe unde am mâncat aveau prețuri Ok și mâncarea era foarte bună și cazarea la fel”,

„Eu merg in Eforie Nord de zeci de ani,la autoserviri mâncarea este f.buna și la preturi accesibile”,

„Foarte bună mâncarea, am mâncat 5zile la ei, cât am stat la Eforie”, sunt câteva dintre comentariile pe care internauții le-au publicat, scrie .