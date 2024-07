Ce alimente nu sunt recomandate la micul dejun. Ce impact are starea de foame de dimineață pentru sănătatea organismului

Specialiștii ne recomandă ca fiecare să o începem cu proteine, grăsimi și carbohidrați de calitate.

Dimineața ar trebui să evităm dulciurile

Dimineața trebuie să o începem cu energie, care se ia din alimente diverse, nu doar din dulciuri. Alimentele dulci consumate în fiecare zi sunt asociate cu grăsimile crescute în sânge, potrivit

„Foamea matinală ne arată că am mâncat corect cu o zi înainte, dacă am mâncat însă târziu, am un stomac încărcat. Dacă e plin dimineața, normal nu îmi este foame”, a explicat dr. Antonela Burlacu, medic primar diabet și boli de nutriție.

Efectele consumului excesiv de zahăr

Legăturile perfecte dintre creier, ficat, pancreas și intestin sunt distruse de consumul excesiv de .

„Noi credem că nu se întâmplă nimic, ei, am mâncat o chiflă sau am mâncat o prăjitură, nu pățesc nimic, dar eu dau peste cap acest sistem endocrin și sistemul nervos cu hipotalamusul, şi nu mai reglează”, a spus prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni.

Celulele stelate împiedică ficatul, principala uzină de energie a organismului, să funcționeze corect, blocându-i toate funcțiile. Aceasta duce la suferința ficatului, dar și a veziculei biliare, care se umple de grăsime și dezvoltă calculi biliari, majoritatea fiind de colesterol, cauzate de consumul excesiv de zahăr. În plus, bacteriile din intestin sunt copleșite de cantitățile mari de zahăr și devin vulnerabile în fața bacteriilor patogene.