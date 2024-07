Ce au găsit turiștii într-o cameră de hotel de pe litoralul românesc. Cât a costat cazarea

Turiștii au plătit sume mari pentru de pe litoralul românesc, iar ceea ce au găsit în cn locul în care ar trebui să doarmă i-a scârbit, la propriu. Chiar și unii angajați au dezvăluit câteva detalii și se simt, la rândul lor, socați de ceea ce se află în camerele hotelurilor.

Cazări execrabile pe litoralul românesc

Turiștii au plătit 500 de lei pe noapte pentru o cameră de hotel și sunt foarte dezamăgiți de ceea ce au găsit acolo. După experiența tot mai mulți turiști și-au povestit experiențele pe rețelele de socializare, conform

Un turist a povestit că a găsit ploșnițe, mucegai, chiar și un șobolan în camera în care trebuia să doarmă. Într-un videoclip postat se vede cum rozătoarea se plimba prin cameră.

„Vin eu cu completări. Șobolan în cameră. Și, pe lângă ce-ai mai zis tu, ploșnițe, mucegai, nu știu dacă ai simțit apa sărată de la duș și de la chiuvetă, când te spălai pe dinți. Zici că te spălai cu ciorbă de potroace. Eu sunt în proces de a face o reclamație la DSP, la toți. Nu mergeți acolo, că plecați cu toate bubele”, a spus un român cazat.

Reacțiile turiștilor

Mai multe persoane care au fost cazate la acel hotel au comentat, fiind dezămăgiți de condițiile în care trebuiau să stea.

„Acum câțiva ani am fost cazată și am făcut toxiinfecție alimentară de la mâncare. Nu doar eu, ci majoritatea din grup. Când le-am spus, a venit patronul și m-a făcut nesimtiță, mincinoasă. Și m-a amenințat că mă dă afară din hotel… mai să mă și pocnească. Camerele erau și atunci jegoase, mirosea a mucegai. Dar domnul are pile peste tot. Nu îl dă nimeni jos din păcate…”;

„Are dreptate, din păcate”;

„O cazare execrabilă, mucegai în camere, pe balcon ne cădea tavanul în cap, am ajuns la ora 14, am primit camera la 20:30”, sunt alte comentarii care apar la postarea de pe Tik Tok.

Chiar și un fost angajat al unității de cazare a reacționat în urma comentariilor.

„Am lucrat și eu acum câțiva ani la ei și patronul de acolo, când a venit DSP sau ANPC, nu mai știu sigur, erau în bucătărie gândaci și nu a făcut nimic nimeni. Plus faptul ca încearcă sa ardă angajați”, a spus un fost angajat.