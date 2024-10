Ce au povestit românii din zonele afectate de inundațiile din Spania: „Am petrecut noaptea pe un pod peste o cale ferată”

se confruntă cu inundații devastatoare, în urma cărora 51 de persoane și-au pierdut viața. Românii care stau aproape de zonele distruse de viituri au povestit cum au reușit să se salveze din calea apelor.

Apele au distrus mai multe bunuri

Unii români au relatat că s-au salvat în ultimul moment și au mers în zone mai înalte pentru a scăpa de pericolul șuvoaielor. Apele au ajuns până în subsoluri și la parterul blocurilor, unde au distrus bunurile oamenilor, conform

„A fost o chestiune de aproximativ 10-15 minute în care a s-a inundat absolut tot. Sunt mașini luate de apă, chiar și mașina ,ea a fost luată de apă din fața blocului. Apa a intrat chiar și în scările blocurilor, la noi a intrta până la a treia treapta, a fost de circa o jumătate de metru”, a povestit Anca Albert, româncă din Valencia.

„Unde am eu o hală aproape de Valencia e a doua oară când suntem inundați, apa e la un metru îmi spun colegii ei sunt acolo blocați, așteptam să se retragă apele, autoritățile sunt aici, dar apa se retrage foarte încet. Am petrecut noaptea pe un pod peste o cale ferată, am găsit adăpost acolo mai multe vehicule. Au fost închise străzile chiar de autovehiculele pe care le-a luat apa și nu s-a mai putut circula. Vobeam cu un prieten mai ân vârstă care spunea că în viața lui nu a văzut așa ceva”, a relatat Virgil Ghiță, român stabilit în Spania.

MAE a confirmat că printre persoanele decedate nu se află cetățeni români

a anunțat că printre persoanele decedate în urma inundațlor din Valencia nu se află și cetățeni români. Carlos Mazon, preşedintele regiunii Valencia, a declarat într-o conferinţă de presă că unele persoane au rămas izolate în zone inaccesibile.

Serviciile de urgenţă le-au recomandat cetăţenilor să evite orice tip de deplasare şi să urmărească actualizările din surse oficiale.