Ce este, de fapt, New Age, credința promovată de Călin Georgescu și soția lui, Cristela. Trăsăturile principale ale acestei doctrine

(Noua Eră) este un curent spiritual occidental, care a apărut în a doua jumătate a secolului 20. Adepții acestui curent pretind o apropiere mai mare de spiritualitate, iar ei susțin că acest lucru este necesar pentru ca omenirea să poată intra într-o „nouă vârstă”, în care va domni armonia universală.

Discursul lui Georgescu, marcat de o serie de concepte care par să fie în contradicție cu Biserica Ortodoxă

, candidatul independent în turul 2 al alegerilor prezidențiale, se prezintă drept un creștin ortodox, dar discursul său este marcat de o serie de concepte care par să fie în contradicție cu învățăturile tradiționale ale Bisericii Ortodoxe. La acestea se adaugă și influențele ideologice ale soției sale, Cristela, care se identifică a fi naturopată holistă.

Psihologia motivațională, medicina holistică, fizica cuantică, parapsihologia, studii ale conștiinței, toate au legătură cu acest concept care are drept obiectiv o spiritualitate fără granițe. Mișcarea New Age, considerată religioasă de unii savanți, spirituală de alții, este cea care va salva omenirea, cred adepții săi. S-a inspirat mult din tradițiile ezoterice, dar și din cele mai recente, cum ar fi religiile OZN din anii 1950, contracultura din anii 1960 și Mișcarea Potențialului Uman (HPM). A devenit o mișcare majoră în anii 1970, în regatul Unit, și s-a extins pe scară largă în deceniile următoare, în special în Statele Unite ale Americii. Viziunea New Age este una care include atât știința convențională, cât și alte forme de știință „de graniță”, dar și o sinteză a religiilor orientale, informează .

Pentru a înțelege mai bine acest aspect, este necesar să analizăm câteva trăsături fundamentale ale doctrinei New Age, un curent spiritual și cultural apărut în a doua jumătate a secolului XX.

Jurnalistul Cristi Tabără, absolvent de Teologie, a analizat trăsăturile specifice ale acestei doctrine.

New Age se caracterizează printr-o sinteză a ideilor provenite din religii orientale (hinduism, budism, taoism), ezoterism occidental, șamanism, astrologie, gnosticism și chiar misticismul creștin, promovând o spiritualitate fluidă și personalizată, în care dogmele sunt înlocuite de explorarea personală și diversitatea convingerilor, spune jurnalistul.

Trăsăturile principale ale New Age

Printre trăsăturile principale ale acestei doctrine, potrivit lui , se regăsesc:

Sincretism religios și filozofic

New Age combină idei și practici din religii orientale (hinduism, buddhism, taoism), ezoterism occidental, șamanism, astrologie, gnosticism, misticism creștin și alte surse spirituale. Nu are o dogmă unică, ci încurajează explorarea personală și diversitatea convingerilor.

Credința într-o nouă eră spirituală

Se consideră că umanitatea este pe pragul unei tranziții către o epocă spirituală nouă, caracterizată prin pace, iluminare și armonie globală. Aceasta este văzută ca o schimbare profundă în conștiința colectivă.

Dezvoltare personală și auto-realizare

Accentul este pus pe creșterea spirituală individuală, prin introspecție, meditație, tehnici de relaxare și explorare a conștiinței. Fiecare individ este responsabil pentru propria evoluție spirituală.

Holism

New Age promovează ideea că totul în univers este interconectat – corp, minte, suflet, natură și cosmos. Această perspectivă holistică se reflectă și în medicina alternativă, ecologie și alte domenii.

Spiritualitate diversificată

Doctrina depășește dogmele fixe, promovând, în schimb, o spiritualitate fluidă, personalizată și descentralizată.

Practici alternative și ezoterice

Include practici precum:

-Meditația și yoga

– Astrologia

– Cristaloterapia

– Reiki și alte forme de vindecare energetică

– Channeling (comunicarea cu entități sau spirite)

– Tehnici de vizualizare creativă

Importanța energiilor

Se crede în existența energiilor subtile care influențează viața și universul. Practicile New Age se concentrează pe echilibrarea și armonizarea acestor energii.

Ecologia spirituală

Promovează respectul față de natură și consideră planeta ca fiind un organism viu (conceptul de Gaia). Acest aspect încurajează o viață sustenabilă și grijă pentru mediu.

O viziune idilică asupra viitorului

New Age vede viitorul umanității ca fiind unul al iluminării spirituale, în care conflictele vor fi rezolvate prin creșterea conștiinței colective.

Unele grupări New Age cred în transmigrația sufletelor între diverse planuri ale existenței și în experiențele extracorporale.

Doctrina New Age este criticată de unii teologi, filozofi și oameni de știință pentru sincretismul său și pentru lipsa unui fundament clar, logic sau teologic.

Cu toate că Georgescu se prezintă drept un creștin ortodox, discursul său, influențat de soția sa și de concepte precum medicina alternativă și spiritualitatea holistică, pare mai degrabă să reflecte trăsături ale unei viziuni spirituale diversificate, care se aliniază mult mai mult cu doctrina New Age decât cu învățăturile tradiționale ale Ortodoxiei, spune Tabără. „Ce credință are, deci, Călin Georgescu? Concluzia este limpede: New Age, nu creștină ortodoxă”, concluzionează el.