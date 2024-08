Ce îi nemulțumește pe români la magazinele Lidl, Kaufland, Auchan și Carrefour. Mesajul viral al unui client

Românii se arată reticenți față de procesul de digitalizare impus de , precum Lidl, Kaufland, Auchan și Carrefour. Ei nu sunt încântați de necesitatea de a scana singuri produsele , din cauza unui număr semnificativ de erori, și de a continua să aștepte în coadă.

Mesajul viral al unei femei pentru magazinele Lidl, Kaufland, Auchan și Carrefour

De exemplu, în ultima perioadă, o locuitoare din zona Giulești a împărtășit comunității online experiența neplăcută pe care a avut-o cu patru retaileri într-un grup de pe Facebook. Mesajul său s-a răspândit rapid pe internet. Femeia a subliniat că nu consideră corect să fie nevoită să aștepte într-o a doua coadă pentru a-și prezenta bonul fiscal, după ce și-a terminat cumpărăturile.

„Dragă Lidl, Auchan, Carrefour, Kaufland și toate celelalte magazine care au case de marcat automate. Vă îndreptați acum spre case de marcat automate aproape exclusiv. Doamna care verifica bonurile la ieșire oprea pe toată lumea. Nu am ales să particip la acea nerozie, deja. Îmi umplusem coșul, am golit coșul, am scanat articolele, mi-am umplut din nou coșul. Am auzit-o spunând “umm – Scuzați-mă” în timp ce continuam să merg și am ridicat bonul deasupra capului meu, părăsind magazinul. Fie aveți încredere în mine să fac singur plata, fie puneți casierele înapoi la locul lor, așa cum era înainte. Nu sunt interesat să dovedesc că am făcut treaba pentru voi”, a scris o femeie pe un grup de Facebook, potrivit .

Ce le-a recomandat reprezentanților supermarketurilor

Clienta a sugerat supermarketurilor să nu renunțe complet la angajarea de casieri și a exprimat nemulțumirea că nu primește niciun beneficiu pentru rolul său esențial.

„Dacă vreți ca eu să fiu un casier fără pregătire, atunci aceasta este problema voastră, nu a mea. Continuați să angajați tineri și să le oferiți oportunități de muncă. NU NE PLĂTIȚI SĂ NE SCANĂM PROPIILE CUMPĂRĂTURI. NU NE OFERIȚI REDUCERE DE ANGAJAT PENTRU A LUCRA PENTRU VOI. Semnat… Noi toți. Acestea sunt locuri de muncă de care avem nevoie atât tinerii cât și cei în vârstă”, a mai scris femeia.

Mulți români au reclamat situația, afirmând că nu au avut astfel de probleme în Germania sau Austria.