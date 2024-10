Ce mașini au cumpărat românii în 2024. Piața electricelor s-a prăbușit

Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în septembrie 2024 cu -14.89% față de septembrie 2023, atingând un volum de 8.975 unitati, arată datele .

Pe primele nouă luni din 2024, înmatriculările de autoturisme noi au atins valoarea de 115.509 unități , o creștere de +4.33% față de aceeași perioadă din 2023, respectiv 110.711 unități. Dintre acestea, 7.378 autoturisme noi înmatriculate au propulsie full electrică (-32%) și 43.237 unități au propulsie hibridă (+36%) față de perioada similară din 2023.

În ceea ce privește autoturismele second hand inmatriculate pentru prima oara in Romania, volumul acestora a atins în septembrie 2024 cifra de 28.639 unitati, o creștere de +9.2% față de septembrie 2023.

Pe primele nouă luni din 2024, înmatriculările de autoturisme second hand înmatriculate pentru prima oara in Romania au ajuns la valoarea de 239.066 unitati, in scadere cu -1.21% fata de perioada similara din 2023, respectiv 241.992 unitati.

Clasamentul pe marci autoturisme noi, primele 9 luni din 2024 :