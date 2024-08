Ce pensie va avea o femeie, după 44 de ani de muncă, după ce a primit decizia de recalculare? Pensionara spune că i-au dispărut 26 de ani de vechime

Recalcularea pensiilor a creat extrem de multe discuții în ultimele zile. Seniorii au început să primească, începând de pe 16 august, le de recalculare a pensiilor. Unii dintre aceștia s-au trezit cu pensii scăzute ori cu date incomplete/greșite pe decizii ori au primit doar câțiva lei în plus sau cei mai norocoși au avut parte de creșteri considerabile a pensiilor.

Prin urmare, pensionarii nemulțumiți s-au dus la Casele de Pensii pentru a cere explicații.

Unei pensionare i-au dispărut 26 de ani de vechime

Este și cazul unei pensionare din București. Doamna Marcela s-a trezit, după ce a primit decizia de recalculare a pensiei, că vechimea i-a scăzut cu 26 de ani față de cum era trecut în decizia veche, informează site-ul .

Înainte de recalculare, potrivit deciziei de pensionare din 2011, avea o vechime în muncă de 44 de ani, 10 luni și 20 de zile. După recalculare, spune doamna Marcela, pe decizia primită acum scrie că are 18 ani, o lună și 14 zile. Diferența de aproape 26 de ani presupune o pensie cu 1.300 de lei mai mică.

„Mi-a venit decizia”, spune Marcela Bucoș. „Uitați: 18 ani, o lună și 14 zile. Și prima decizie, din 2011, uitați: am 44 de ani, 10 luni și 20 de zile. Uitați”.

O altă pensionară care a mers să ceară explicații la o din București a sesizat, după ce a primit decizia de recalculare a pensiei, că i-au dispărut peste 12 ani de vechime.

Femeia se teme acum că nu îi va mai fi indexată pensia cu inflația și că, pe viitor, va pierde mulți bani.

„Eu am decizia de pensie din 2006, în care am avut 30 de puncte pentru cei 25 de ani (lucrați – n.r.), cum calculează ei, și aveam 2.651 de lei pensie. Dar am în plus (ani de vechime – n.r.). Eu am 37 de ani și patru luni de muncă. Acum nu mi-a calculat niciunul. Și mi-a venit punctajul – 0,27 – fără niciun an trecut din cei lucrați, din cei 34. Pensia este… mi-a lăsat 2.651”,a spus Gheorghița Ilioiu.

„Nu-ți vine să faci infarct?!”

Un alt pensionar care aștepta la coadă, la aceeași Casă de Pensii, spune: „Nu-ți vine să faci infarct?!”.

Pensia sa, după recalculare, a scăzut cu 500 de lei, dar nu știe motivele. Punctajul e 40, față de 47.

Pensionarul i-a transmis șefului Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, că a promis la televizor că niciun punctaj nu va scădea. Speră că va afla răspunsurile de la funcționari, altfel e hotărât să meargă în instanță.

O altă pensionară a precizat că, deși a lucrat toată viața în construcții, pe decizia primită figurează că a lucrat în agricultură.