Ce se întâmplă în corpul tău atunci când mănânci mămăligă. E singurul aliment din lume care face asta

Chiar dacă mămăliga este cunoscută ca fiind o , ea de fapt își are originea în Italia și a fost descoperită în 1700. Țăranii o mâncau în mod deosebit iarna, pentru că mâncarea era mai greu de procurat. De-a lungul timpului, s-a descoperit că mămăliga are multiple beneficii asupra organismului.

Mămăliga este recomandată în curele de slăbire

Nutriționiștii , dar este potrivită și pentru copii mici pentru că nu are multe calorii. În plus, îmbunătățește digestia, este bogată în minerale, vitamine, nutrienți, magneziu, sodiu, zinc, conform Adevărul.

Mămăliga este potrivită și pentru persoanele care au intoleranță la gluten, pentru că mălaiul nu conține această substanță.

Valorea nutrițională variază. Mămăliga preparată acasă, cu apă, sare, fără unt și ulei, are 73 de calorii/ porție, dar poate conține și 16 grame de carbohidrați și 1,5 grame de fibre. Ea are doar un gram de grăsimi/porție.

Mămăliga poate reduce riscul de cancer

Porumbul este cel mai benefic ingredient al mămăligii. O porție de făină de porumb oferă circa 4,5 grame de fibre. Alimentul poate regla nivelul de zahăr din sânge, mai ales la pacienții care suferă de diabet zaharat 1 sau 2.

Mai multe studii din SUA au identificat că mămăliga este foarte sănătoasă și întărește sistemul imunitar. De asemea, cercetătorii americani au descoperit că poate reduce riscul de cancer de colon și riscul de formare a hemoroizilor.