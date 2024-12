Ce să faci de Revelion, ca să îți meargă bine tot anul. Etnolog: Sunt în această seară câteva lucruri esențiale. Tradiția spune ...” (VIDEO)

E seara lor. Etnologul Diana Ișfănoni a precizat pentru B1 TV ce ar fi bine să facem de pentru a ne merge bine tot anul.

Etnologul a discutat despre tradițiile românești legate de Revelion, inclusiv superstițiile și obiceiurile asociate.

Un aspect important menționat este că, în această seară, românii sunt atenți la semne și la ceea ce poartă, iar o superstiție recentă sugerează că nu ar trebui să poarte roșu sau să folosească ojă roșie, deși nu este foarte clar de ce.

Ce tradiții trebuie să respectăm în noaptea de Revelion

De asemenea, se subliniază importanța purtării a ceva nou, care simbolizează renașterea și o șansă de a începe anul cu bine. Tradițiile includ și obiceiuri precum aruncarea pâinii și sării în cele patru zări, pentru a întâmpina noul an.

Diana Ișfănoni a precizat ce tradiții ar trebui să respectăm în seara de Anul Nou.

“Dacă ne raportăm la tradiție și la ceea ce au făcut și înaintașii noștri și trebuie să facem și noi, sunt în această seară câteva lucruri esențiale.

Primul lucru, dacă ne raportăm la vestimentație, pentru că nimeni nu-și ignoră această postură, pentru fete, totdeauna, la Revelion, toată lumea vrea să strălucească, toată lumea vrea să fie într-o altă lumină decât a fost până atunci.

Tradiția spune purtați ceva nou, fără referințe cromatice, fără trimiteri către manichiură sau alte lucruri, ci spune să purtăm ceva nou, pentru că acel nou conferă trupului nostru în anul cel nou, care se naște, această șansă din a renaște, de a renaște odată cu timpul, de a se desăvârși prin tot ceea ce au însemnat celelalte tradiții care, în această perioadă, sunt în toiul lor, ca manifestări comunitare, pentru a putea în felul acesta să dobândim una dintre seturile pe care cred că fiecare om și-o dorește pentru sine, și anume, bucuria împlinirii. Apoi, pentru că vrem să fim sprinteni, vrem să ne descurcăm ca peștele prin apă, pentru o serie întreagă de activități pe care le desfășurăm, rste bine să mâncăm și pește, bineînțeles, pentru că este ușor, pentru că el este întotdeauna cel care navighează fără probleme în orișice fel de ape, fie tulburi, fie cristaline.

Desigur, tot în această noapte, oamenii, mai în glumă, mai în serios, își află ursitul. Tineretul mai ales este foarte dornic să știe cum va arăta și mai ales ce calități vor avea viitorii lor soți. Pentru acest motiv, ei se strâng separat la o casă, unde fac ceea ce se numește vergel, adică ascund sub niște străchini niște semne.

Semnele acelea vor define caracterele, de la o bucată de pâine, la un inel, la o oglindă, la un pieptene, la un cărbune, și în felul acesta soții, dacă e oglindă, vor fi vai, Doamne, cât de cochet și de fuduli, zic oamenii din popor.

Dacă va fi pâine, vom avea belșug, vom avea o căsnicie plină de bogăție. Dacă e pieptene, Doamne ferește, va fi colțos partenerul vieții noastre și dacă e cărbune, s-ar putea să fie cam negricios sau s-ar putea să fie fierar.

Deci, iată, că ne distrăm căutând și să descifrând tainele timpului și ale sorții, pentru că acum se crede că cerurile sunt deschise și fiecare om trebuie să-și pună o dorință, o dorință care să-l împlinească în anul care vine și pe care o consideră cu adevărat prioritară. De asemenea, tot în această noapte, să nu uităm, la miezul nopții, când anul cel vechi trebuie împușcat, din nefericire, în ultima vreme cu petarde, este nevoie să ieșim în întâmpinarea lui.

Întâmpinatul anului se face în legea ospeției românești, cu pâine și sare, care se aruncă în cele 4 zări ale pământului și apoi se ciocnește un pahar de vin.

Este momentul în care părăsim încăperile, stingem luminile și în felul acesta, pentru că trebuie să spunem, că din haos se naște lumina și acest moment al morții anului vechi poate fi comparat cu acel haos primordial din care se va naște lumina, care ne luminează pe noi, care dă belșug semănăturilor, care aduce sănătatea tuturor viețuitoarelor și, bineînțeles, să nu uităm să facem câte ceva din tot ce ne dorim a face în anul viitor, profesional sau personal, să dansăm, să citim, doamnele la bucătărie știu dânsele că nu vor scăpa de birul acesta al plimbatului de farfurii sau de spălatul acestora.

De asemenea, pentru foarte mulți copilași trebuie măcar un ceas să fie liniștiți și cuminți, iar în momentul în care zorii se ivesc, să deschidem ușa celor care vin cu sorcova și cu semănatul, pentru că ei sunt primii vestitori și există superstiția că cel ce trece primul pragul să fie băiat. E după principiul creștin de astă dată, al crucii întregi, Eva este aceea cu păcatul primordial și din acest punct de vedere și credința că un bărbat, un băiat trebuie să fie primul care ne trece pragul casei.

După care, de Sfântul Vasile, veselia se continuă. De asemenea, sunt o sumedenie de practici care se continuă și în zi de azi, ca de exemplu, mersul finilor la nași. Sunt, de asemenea, o serie de lucruri mărunte care se fac prin casă, ca să putem să avem din anul care urmează din toate câte un pic, ușor.

Se spune că la Roma, din Imperiul Latin, practic se începea și o mică ședință de senat pentru ca să meargă strună toate celelalte de peste an. A rămas și la noi în mentalitate acest început de an, cu a începe să facem din toate câte ceva, ca să avem peste an împlinirea lor și să fim și puternici, și sănătoși, și frumoși, și harnici”, a spus etnologul.