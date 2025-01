Ce salariu are un doctor rezident în România. Motivul principal pentru plecarea medicilor în străinătate (VIDEO)

care a practicat medicina în Irlanda, a decis să se întoarcă în România unde să profeseze și a împărtășit cu oamenii salariul pe care îl câștigă la noi în țară, dar și care este motivul pentru care majoritatea doctorilor pleacă să lucreze în străinătate.

De ce s-a întors în România

El este specialist în Anestezie și Terapie Intensivă și este în anul V la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca și a muncit un an de zile într-o secție ATI dintr-un spital din Irlanda, unde câștiga de două ori mai mult decât primește în România, conform

important în Irlanda, dar a ales să se întoarcă în țară și să profeseze medicina.

„Vreau să profesez în România, să fiu medic specialist de ATI aici, la mine în țară. E foarte greu să fiu departe de români, oricât de multe probleme ar avea. În schimb, faptul că suntem parte din Uniunea Europeană pe mine m-a ajutat foarte mult. Am plecat foarte ușor în Irlanda, am putut să văd lucruri pe care poate nu le-aș fi văzut la noi în țară și pe care pot să le aduc aici, fie că este vorba de lucruri practice sau de mentalitate. Am văzut oamenii cum interacționează frumos între ei, am văzut un respect mai mare decât îl avem în spitalele din România”, spune tânărul.

Motivul pentru care doctorii pleacă în diaspora

El spune că nu salariul este motivul principal pentru care doctorii aleg să plece în străinătate, ci mai degrabă mediul.

„Motivul principal, deși greu de crezut de către opinia publică, nu este salarizarea, ci mai degrabă condițiile de muncă, managementul defectuos al spitalelor și faptul că simți că dezvoltarea ta personală se face în ciuda faptului nu datorită mediului de lucru”, a mai adăugat tânărul.

Medicul le-a arătat oamenilor fluturașul, iar după plata dărilor la stat el ramane cu 9.642 de lei, adica în jur de 1.928 de euro. Asta înseamnă că primește 52,73 de lei pe oră, dar în salariul său nu sunt incluse și gărzile.