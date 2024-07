Ce spune managerul Spitalului Pantelimon, după acuzațiile privind decesul a 20 de pacienți internați în ATI: „Este greu de crezut”

Corpul de Control la Spitalul Sf. Pantelimon din București, după apariția unor informații cu privire la faptul că, în perioada 4-7 aprilie, în cadrul secției ATI, ar fi decedat 20 de pacienți din cauza administrării incorecte a unui medicament.

Reacția managerului Spitalului Pantelimon, după acuzațiile aduse

Managerul Spitalului Pantelimon, Bogdan Socea, a declarat, după acuzațiile aduse, că în perioada menționată anterior au murit 19 persoane internate la secția ATI, însă niciun medic nu a reclamat nimic suspect.

Bogdan Socea nu a fost de acord cu ipoteza potrivit căreia doza de Noradrenalină le-ar fi fost redusă pacienților pentru că unitatea medicală nu ar fi avut cantitatea necesară.

„Am demontat suspiciunea că nu era suficient. Erau suficiente doze de Noradrenalină (…) Este un medicament care menține tensiunea în cazul pacienților aflați în stare gravă. Îi ține în viață pe pacienții intubați (…) Este greu de crezut că s-ar fi putut întâmpla așa ceva”, a mai spus Socea, potrivit .

Ce spune Alexandru Rafila despre asistenta care a lansat acuzațiile de la Spitalul Sf. Pantelimon

Acuzațiile asistentei care susține că pacienților care au murit în perioada 4-7 aprilie în secția de ATI a Spitalului Sf. Pantelimon nu le-ar fi fost administrat corect un medicament , Alexandru Rafila.

„Am mai avut o sesizare din partea directorului de îngrijiri al acestui spital la începutul săptămânii. Ca urmare a acestei sesizări, care se referea la alte probleme legate de chestiuni administrative interne de la spital, eu am decis să trimit Corpul de Control, care va merge mâine dimineaţă (n.r. – vineri)”, a declarat Alexandru Rafila, joi, la Digi 24.

„Între timp, conducerea spitalului a fost sesizată de acelaşi director de îngrijiri că ar fi primit o informaţie de la o asistentă de pe Secţia de Terapie Intensivă că într-un scurt interval de timp, între 4 – 7 aprilie, s-ar fi înregistrat un număr mare de decese – 20 de decese la pacienţi care nu ar fi fost trataţi corect. Este afirmaţia unei asistente medicale. În sesizare nu este identificată, nu are nume, nu are nimic. (…) Eu am îndoieli în ceea ce priveşte această situaţie, mai ales că discutăm despre un asistent medical care afirmă că medicii nu ar fi administrat tratamentul corect”, a mai spus ministrul Sănătății.