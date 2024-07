Cea mai importantă autostradă din Grecia, închisă din cauza incendiilor

Incendiile de vegetație din Grecia impun măsuri disperate. O autostradă a fost închisă și sute de forțe mobilizate pentru stingerea flăcărilor.

Un incendiu de pădure izbucnit sâmbătă la nord de Atena, pe Muntele Parnitha, a determinat autoritățile să închidă o autostradă și să mobilizeze sute de forțe de intervenție. Sute de pompieri au fost desfășurați în zonă, asistați de cel puțin opt avioane și elicoptere care au aruncat apă peste flăcări. Incendiul s-a manifestat în apropierea unei așezări, ceea ce a amplificat pericolul și a necesitat un răspuns rapid și eficient.

Fire erupts on Mount Parnitha near Athens

Autoritățile au emis o alertă prin care solicitau locuitorilor din apropiere „să rămână în alertă și să urmeze instrucțiunile oficiale”. Ca măsură de precauție, autostrada națională Atena-Lamia a fost închisă, după ce fumul dens s-a ridicat peste o mare parte din nord-vestul Atenei. În multe părți ale capitalei s-a simțit miros de cenușă și de lemn ars, ceea ce a creat o atmosferă de neliniște printre locuitori.

A wildfire ignited Saturday afternoon in a forest area north of Athens, amid heightened fire risk across six Greek regions.

— Neos Kosmos (@NeosKosmos)