Cine este Han Kang, prima scriitoare din Coreea de Sud care a primit Nobelul pentru Literatură: Una dintre cărțile sale, Vegetariana, a avut succes și în România

Han, fiica romancierului Han Seung-won, este primul scriitor din Coreea de Sud care a primit premiul pentru literatură.

A câștigat și premiul Man Booker International pentru ficțiune în 2016

Cartea ei de debut, colecția de nuvele A Love of Yeosu, a fost publicată în 1995, urmată de o serie de romane și romane, arată .

În 2007 a publicat The Vegetarian/Vegetariana, a cărui traducere în limba engleză i-a câștigat premiul Man Booker International pentru ficțiune în 2016.

Romanul alegoric spune povestea deciziei unei femei de a nu mai mânca carne și a consecințelor ei devastatoare.

Autoarea, născută în 1970 în Gwangju, a câștigat o serie de premii pentru munca sa, inclusiv premiul literar Yi Sang, premiul Tânărul Artist de astăzi și premiul pentru romanul literar coreean.

Ediția coreeană a celui mai recent roman al ei, We Do Not Part, a fost bine primită și va fi disponibilă în traducere în engleză de E Yaewon și Paige Aniyah Morris în februarie.

Romanele sale („Vegetariana”, „Disecție”, „Cartea albă”) au fost traduse în limba română la Editura Art, de către Iolanda Prodan.

Recenziile pentru Vegetariana au fost foarte bune

„O privire complexă şi înspăimântătoare asupra felului în care nişte decizii aparent simple pot afecta vieţile mai multor oameni… Într-o lume în care corpurile femeilor sunt mereu în centrul atenţiei, dorinţa protagonistei de a dispărea în sine însuşi pare înfricoşător de familiară.“ Vanityfair.com

„Un roman despre sexualitate şi nebunie care îşi merită tot succesul.“ Ian McEwan

„Sclipitor… Vegetariana este un roman ingenios, incomod şi de neuitat.“ Publishers Weekly

„Visuri întunecate, tensiune mocnindă, violenţă înfiorătoare. Acest roman sud-coreean e un regal. Este un roman senzual, provocator şi brutal, mustind de imagini puternice, culori uluitoare şi întrebări tulburătoare. Propoziţie cu propoziţie, Vegetariana este o experienţă extraordinară.“ The Guardian