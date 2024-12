Cod galben de ceață în mai multe județe din țară. Vizibilitatea va scădea sub 50 de metri

Meteorologii ANM au emis un care vizează mai multe județe din țară, valabil vineri dimineața.

Județele vizate

Județele care se află sub avertizare sunt: Arad, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Timiș și Bihor, Hunedoara. Ceața va determina vizibilitatea redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, ceea ce va duce la formarea poleiului.

valabilă până vineri la ora 9.00.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță față de vehicului din față, să se evite depășirile în condiții de vizibilitate redusă.