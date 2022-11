Comisia de etică a Universității Babeș-Bolyai: Teza de doctorat a lui Bode include erori de citare și unele fragmente plagiate. Nu rezultă sigur că plagiatul a fost intenționat, dar aceasta nu schimbă concluzia privind plagiatul

Comisia de etică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a decoperit mai multe abateri de la norme în cazul tezei de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode (PNL). Printre acestea se numără erori de citare și unele fragmente plagiate.

Comisia în cauză a stabilit că există „o serie de abateri de la bunele norme de publicare” și probleme de tip plagiat reprezentând aproximativ 2,95% din totalul cuvintelor tezei.

„Nu rezultă cu certitudine că plagiatul a fost unul intenționat sau mai degrabă derivat din necunoașterea/neaplicarea tehnicilor de citare. (…) Acest lucru nu schimba concluzia că există fragmente plagiate.”, precizează Comisia în raportul său, citat de

Lucian Bode a susținut, în 2018, teza de doctorat cu titlul “Securitatea energetică și managementul resurselor la începutul secolului XXI. România în context european actual”, la Universitatea Babeș‐Bolyai din Cluj‐Napoca, sub îndrumarea coordonatorului Prof. Univ. Dr. Adrian Liviu Ivan.

Comisia de etică a Universității Babeș-Bolyai, despre teza de doctorat a lui Bode

„Comisia NU a analizat teza de doctorat din punctul de vedere al calității sale, atribut care revine comisiei de susținere a tezei de doctorat și CNATDCU.

Comisia a analizat exclusiv aspectele semnalizate extern prin sesizarea 1439/18.10.2022 și cele care rezultă din Rapoartele antiplagiat iThenticate din 2018 și Turnitin din 2022 inițiate de UBB”, susține Comisia în raportul său.

Aceasta a precizat că a cerut și primit și punctul de vedere al ministrului.

„Comisia de etică a UBB constată o serie de abateri de la bunele norme de publicare: (1) erori de citare și (2) unele fragmente plagiate.

S-au reținut ca existând fragmente plagiate în 3 din cele 4 puncte ale sesizării nr. 14390/18.10.2022, alte fragmente plagiate fiind identificate in urma analizei interne a UBB. Fragmentele identificate ca având o problemă de tip plagiat reprezintă aproximativ 1923 de cuvinte din 65.000 cuvinte ale tezei (2.95 %).

Ținând însă cont că textele originale din care s-au preluat fragmente plagiate sunt citate în text și în referințe (cu o excepție), chiar dacă nu acolo unde trebuie și/sau cum trebuie, nu rezultă cu certitudine că plagiatul a fost unul intenționat sau mai degrabă a derivat din necunoașterea/neaplicarea tehnicilor de citare (ex. utilizarea de ghilimele/bloc de text; citare acoperitoare etc.). Acest lucru nu schimba concluzia că există fragmente plagiate”, se mai arată în raport.

Comisia de etică precizează, de asemenea, că există „probleme de limbaj ale tezei: majoritatea figurilor sunt scanări în engleză fără explicații în română”, „citări incomplete care nu pot fi verificate” și „link-uri inserate în notele de subsol nu pot fi accesate pentru verificare, fiind incomplet citate”.

„Nu este adecvat sa se preia in teze de doctorat sau alte publicații un volum mare de text din alte lucrări, fără o justificare clară si un control al dreptului de copyright. De asemenea, “traducerile” trebuie tratate în aceeași logica și in plus, pentru a se evita erorile de citare, trebuie asumate explicit fie ca parafrazare, dar cu indicarea adecvata a acestui lucru in lista de referințe (de ex. păstrarea la referință a titlului original alături de traducerea lui), fie ca preluare identică, caz in care se prezinta in ghilimele si textul original tradus. Parafrazările trebuie sa rezulte mai clar din trecerea textului prin filtrul autorului, pentru a arăta înțelegerea proprie de către autor a textului citat. (…)

Nu pot fi acceptabile teze cu valoare științifică minimală, traduceri din literatură fără contribuții relevante la domeniu. Din această perspectivă, pentru a formula concluzii cu privire la originalitatea tezei trebuie identificate în mod corect pasajele preluate și cele care sunt contribuții originale ale doctoranzilor”, mai susține Comisia de etică a UBB.

USR: Bode că a plagiat de pe Wikipedia

Amintim că mai mulți membri ai USR, inclusiv parlamentarul Iulian Bulai și fostul ministru Cristian Ghinea, au mers la Biblioteca Națională teza de doctorat a lui Lucian Bode, căci nu era nicio altă variantă ca aceasta să fie verificată de plagiat. Teza nu putea fi consultată în format fizic, formatul pdf nu putea fi descărcat din calculatorul bibliotecii, iar ecranul calculatorului nu putea fi fotografiat.

La final, USR-iștii au constatat că ministru

„Plagiatul vizibil cu ochiul liber și imediat este acela unde se ia un text de pe Wikipedia sau din descrierea unor articole academice și se pune în teză fără niciun fel de trimitere sau de citare a unei surse. Deci pare că este scris de domnul Bode dar îl găsești la liber pe internet, ce a făcut domnul Bode a fost doar să traducă acest text, dacă mă întrebați pe mine o traducere foarte butucănoasă, pe Google Translate. Sunt mai multe forme, cea mai răspândită în teză dar care cere cel mai mult timp este trimiterea la niște cărți din care se ia text dar nu se pune niciun fel de citat, adică nu ști când începe ce spune domnul Bode și când începe ce spun alți oameni”, a explicat Cristian Ghinea, potrivit

Ghinea a mai susținut că Bode s-a și lungit cu teza pentru a se asigura că atinge numărul minim de pagini cerute pentru o lucrare de doctorat.