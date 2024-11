Lucian Bode și Robert Sighiartău au votat imediat după ce s-au deschis secțiile de vot: „Am votat omul căruia i se potrivește cel mai bine haina prezidențială” / „Am votat pentru un om care poate să facă față tuturor provocărilor prin care trece România” (VIDEO)

Primii lideri ai PNL care au votat în prima oră de când s-au deschis urnele au fost și .

Bode a votat la o secție din Zalău, iar Sighiartău a votat în Bistrița.

„Am votat omul căruia i se potrivește cel mai bine haina prezidențială”

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a votat, la ora 7, imediat după ce s-au deschis urnele. A precizat că a votat cu gândul la stabilitatea acestei ţări, cu gândul la prosperitatea şi siguranţa românilor.

“Miza alegerii viitorului președinte al României este una imensă pentru noi, pentru comunitățile noastre, pentru copiii noștri, pentru România și pentru români.

Astăzi, eu am votat cu gândul la stabilitatea acestei țări, cu gândul la prosperitatea și siguranța românilor, a sălăjenilor.

Astăzi îi îndemn pe români, pe sălăjeni, pe românii din țară, pe românii din diaspora să voteze cu gândul la faptul că viitorul președinte al României va trebui, la un moment dat, să ia decizii pentru ei, pentru familiile lor, pentru țara noastră.

Pentru mine a fost foarte simplu. Am votat omul căruia i se potrivește cel mai bine haina prezidențială, un om bine pregătit, un om onest, un om demn, un om cinstit, un om cu credință în Dumnezeu.

Îi îndemn pe toți sălăjenii să vină astăzi la vot, să voteze pragmatic și rațional, cu gândul la viitorul nostru, cu gândul la viitorul copiilor noștri. Eu am încredere că sălăjenii, așa cum am făcut, de altfel, de fiecare dată vor vota rațional, vor vota cu gândul la dezvoltarea comunităților sălăjene”, a declarat Bode.

„Am votat pentru un om care poate să facă față tuturor provocărilor prin care trece România”

Robert Sighiartău a votat la ora 7,30 și a spus că a votat pentru “un lider care are relații internaționale, care poate fi comandantul forțelor armate, are această experiență și cred că poate să ducă România pe direcția corectă”.

„Am votat pentru experiență, pentru responsabilitate, pentru bun-simț, am votat pentru un om care poate să facă față tuturor provocărilor prin care trece România. Aici vorbim de război la graniță, în Ucraina, de război în Orientul Mijlociu, vorbim de o perioadă complicată pentru lumea întreagă și pentru Occident. Eu am votat pentru un lider care are relații internaționale, care poate fi comandantul forțelor armate, are această experiență și cred că poate să ducă România pe direcția corectă.

Prosperitate și siguranță cred că sunt cuvintele care personalizează cel mai bine opțiunea mea. Avem nevoie de siguranță, pentru că dacă avem siguranță vom avea și prosperitate. Îi îndemn pe toți bistrițenii să meargă la vot, să aleagă rațional și să aleagă nu candidatul perfect, pentru că nu există un candidat perfect, ci să aleagă omul care este pregătit pentru a ocupa această funcție de președinte al României”, a spus Sighiartău.