Concert Depeche Mode: Programul și regulamentul de acces pe Arena Națională

Unul dintre cele mai așteptate concerte din acest an va avea loc miercuri pe Arena Națională din București. Depeche Mode revine în România, în cadrul turneului mondial “Memento Mori”.

Depeche Mode îşi vor începe show-ul în jurul orei 20.45. Printre hit-urile Depeche Mode care vor putea fi ascultate, potrivit setlist-urilor din concertele anterioare, se numără: „My Cosmos Is Mine”, „Walking in My Shoes”, „Everything Counts”, „Ghosts Again”, „I Feel You”, „World in My Eyes”, „Enjoy the Silence”, „Waiting for the Night”, „Never Let Me Down Again”, „Personal Jesus”.

Recomandări privind concertul Depeche Mode

Accesul pentru publicul general se va face începând cu ora 17:00, pe la cele trei intrări amenajate pe Bulevardul Basarabia, Strada Maior Coravu și Bulevardul Pierre de Coubertin.

Organizatorii au transmis în acest context mai multe informații pentru cei care vor fi prezenți miercuri pe Arena Națională:

posesorii de bilete în zonele Standing B, Tribuna 1 Vest și Tribuna Oficială vor avea acces în locație pe la intrarea din Strada Maior Coravu;

posesorii de bilete în zona Standing A vor avea acces în locație pe la intrarea din Bulevardul Pierre de Coubertin;

posesorii de bilete în zona Tribuna 2 Est și Peluza Sud vor avea acces în locație pe la intrarea din Bulevardul Basarabia.

Accesul fiecărui participant în spațiul de eveniment se va face exclusiv pe la poarta alocată sectorului în care este achiziționat biletul. Participanții la eveniment sunt rugați să consulte harta sectoarelor pentru detalii.

Posesorii de pachete VIP 1 Hot Seat și VIP 2 Early Entry sunt rugați să consulte informările privind programul corespunzător pachetului deținut, primite pe adresele de email folosite la achiziționarea pachetelor.

Organizatorii le recomandă spectatorilor să vină din timp la concert, însă nu înainte de ora deschiderii oficiale a porților de acces, menționată mai sus. Astfel se va evita aglomerarea zonelor de acces, iar timpul de așteptare va fi redus.

Se recomandă de asemenea utilizarea porților de acces corespunzătoare zonelor în care sunt repartizate biletele achiziționate, semnalizate corespunzător pe hartă.

Accesul la concert va fi permis doar în baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Părăsirea zonei de concert implică achiziționarea unui bilet nou. Biletul va trebui păstrat pe toată durata concertului, iar spectatorii trebuie să aibă asupra lor și un act de identitate valid.

În zona de concert nu va fi permis accesul cu: produse alimentare și băuturi achiziționate din afara perimetrului locației (cu excepția sticlelor proprii de apă, cu capacitate de maximum 0.5 litri, fără dop/ capac), sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, sticle de suc, orice alte sticle, deodorante etc.), bidoane de plastic, doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro.

În zona de concert va fi permis accesul cu: aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de rețetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm, sticle de apa proprii, cu capacitate de maximum 0.5 litri, fara dop/ capac.

Programul transportului public va fi prelungit

Primăria Municipiului Bucureşti anunță că prelungeşte programul transportului în comun pentru bucureștenii şi turiştii care participă miercuri la concertul trupei Depeche Mode organizat pe Arena Naţională.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI) a dispus ca liniile 40, 55, 86, 90, 102, 104 şi 335 să funcţioneze cu un program de circulaţie prelungit până la ora 00.30, pentru a asigura transportul spectatorilor care participă la concert.

De asemenea, liniile de noapte N1 şi N10 vor circula la un interval de 15 minute până la ora 00.30.